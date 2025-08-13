יום רביעי, 13.08.2025 שעה 17:57
ים מדר נכלל בסגל למשחק האימון מול מונטנגרו

שחקנה של הפועל ת"א ישתתף בניסוי הכלים האחרון של נבחרת ישראל לקראת היורובאסקט, מול הנבחרת מהבלקן. לקראת המפגש, גור לביא ונועם יעקב נופו מהסגל

|
ים מדר באימון נבחרת ישראל (משה ברדה)
ים מדר באימון נבחרת ישראל (משה ברדה)

ניסוי כלים אחרון: נבחרת ישראל תצא ביום שישי למונטנגרו, שם תקיים ביום ראשון הקרוב (17.8) את משחק האימון האחרון שלה לפני היורובאסקט, מול הנבחרת המקומית.

מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, כלל בסגל המורחב את ים מדר וניפה את גור לביא ונועם יעקב. ברשימת 14 השחקנים של הנבחרת למשחק מול מונטנגרו נכללים: בר טימור, ים מדר, רועי הובר, קאדין קרינגטון, איתן בורג, גיא פלטין, יובל זוסמן, דני אבדיה, רפי מנקו, תומר גינת, נמרוד לוי, איתי שגב, רומן סורקין ועידן זלמנסון.

עד כה במשחקי ההכנה, נבחרת ישראל ניצחה במשחק הראשון 66:76 את גאורגיה, נכנעה 66:56 לאסטוניה, ניצחה 69:109 את קפריסין, וגברה 58:75 על יוון.

כזכור, הנבחרת סיימה בראש הבית בקמפיין המוקדמות, מה שהעניק לה את המקום בדרג הרביעי מתוך שישה דרגים, והיא הוגרלה בבית ד’ יחד עם נבחרות צרפת, סלובניה, איסלנד, בלגיה ופולין.

