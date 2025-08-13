"טבריה מעסיקה עובדים ולא משלמת להם זכויות"

עורך דין שי טל הגיע היום (רביעי) לתכנית “שיחת היום”, ודיבר על ההתנהלות של עירוני טבריה מליגת העל בנוגע לעובדיהם, ובנוסף הרחיב על הסכנה בה נמצאת מחלקת הנוער של הפועל הוד השרון, שכוללת כ-1,100 ילדים.

שלום לך שי

”צהריים טובים”.

מה הבעיה בסיפור הזה?

”אם נחזור 14 שנה אחורה, נחתם הסכם בין העמותה שהיא הבעלים של כל מועדון הכדורגל לבין העירייה, שמעביר את זכויות הניהול במחלקת הנוער בלבד לידיים של העירייה. העירייה הנחתה את זה לחברה בשליטתה ובכל השנים האלה יש מתח מובנה בין העמותה שהיא הגוף המנהל בהתאחדות לכדורגל, לבין העירייה שמפעילה את מחלקת הנוער. יש המון קשיים בהסכם וזה מוביל לחיכוכים. המפתח ליציאה מהמשבר הזה נמצא אצל אמיר כוכבי”.

מה אמיר כוכבי ענה לך במכתבך?

”יש מתווכים בין העמותה לקברניטי העירייה. כולם רוצים לטובת כל ילדי הוד השרון, יש מחלקת נוער מפוארת בהוד השרון, אבל יש בעיה מכיוון שכל הילדים האלה הם תחת העמותה שאני מייצג. אם שחקן רוצה לעבור או להימכר, הוא צריך אישור מהעמותה שאני מייצג. בהוד השרון הכל תחת אותה עמותה. זה לא כמו במקומות אחרים שיש עמותה שמנהלת את מחלקת הנוער ויש עמותה שמנהלת את הבוגרים.

הפועל הוד השרון נערים א' (באדיבות המועדון)

למה לא לעשות הפרדה?

”לעשות הפרדה זה דורש להתחיל הכל מחדש. הקבוצות נמצאות בליגות גבוהות. הנוער מופיע בליגה לאומית, יש נערים א’ בליגות גבוהות, אין טעם להתחיל מהתחלה. בדרך כלל כשרוצים להעביר בעלות במועדון כדורגל, מעבירים את כל המחלקות. פה זה לא אפשרי וזה גם לא יקרה, ככה שגם אם תהיה פתיחת ליגה, היא תהיה פתרון זמני. צריך למצוא פתרון קבוע והמפתח ליציאה מהמשבר הזה נמצא אצל אמיר כוכבי”.

אתה שוחחת אישית עם כוכבי?

”אני שוחחתי עם חברי מועצה, שמקורבים לכוכבי, ואני מאמין שאנחנו נצא מהמשבר הזה והילדים יפתחו את העונה אבל הפתרון הוא רק יציאה מהמשבר. לכל דבר יצטרכו את אותה עמותה, ועד שכוכבי לא יסביר את הדברים במסגרת המכתב, הועלו כמה עקרונות למכתב חדש שיעגן את כל ההסכמות האלה, נחזור לאותו משבר”.

בנושא אחר, טבריה, אילן בן דיין שעבד שם 11 שנה וטוען להשפלות ותקיפה פיזית ודורש פיצוי, גם האנליסט הראל סלע הגיש תלונה על סחיטה באיומים נגד ראשי הקבוצה. מה קורה שם?

”צריך לשאול את טבריה. אני מייצג במקרה שני עובדים, אבל נגד טבריה יש שלל תביעות, הם צריכים על השאלה מדוע הם מעסיקים עובדים ולא משלמים להם זכויות”.

אריה קלמנזון, יו"ר עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

הם מכחישים אגב הכל וטוענים שהכל בסדר.

”אני מייצג את הראל סלע האנליסט, נקבע דיון בבית הדין האזורי בנצרת, והדברים יבואו לידי ביטוי במהלך המשפט. לגבי נושא התלונה במשטרה, זה נמצא תחת חקירה, כשיהיו ממצאים אני מניח שהציבור ידע. לגבי אילן בן דיין, מדובר בעובד מסור שעבד 11 שנה במועדון, לא שילמו לו פנסיה במשך 11 שנה. נכון, העמותה נמצאת רק בשנים האחרונות בידיים של מיקי ביתן ואריה קלמנזון אבל גם ההנהלות הקודמות קיפחו את הזכויות שלו, ולא שילמו לו פנסיה. לא שילמו לו פיצויי פיטורים כשפיטרו אותו אחרי 11 שנה. יש חוסר התאמה בין התשלומים ששולמו לו בפועל לבין מה שמוצג בתלושי השכר ועוד שורה של הפרות שקיימות במסגרת ההעסקה שלו”.