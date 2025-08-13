OFK בלגרד מעוניינת בשחקן נוער מהפועל ת"א

OFK בלגרד שסיימה את העונה שעברה במקום השלישי בליגה הסרבית הראשונה, בוחנת אפשרות לצרף את מקאי בן-בניסטי, קשר התקפי בן 18 ממחלקת הנוער של הפועל תל אביב.

בן-בניסטי, יליד 2007 , נחשב לאחד הכישרונות המבטיחים של המועדון. בשבוע הבא הוא צפוי להמריא לסרביה כחלק מתהליך התרשמות הדדית בתקווה שהמעבר יצא לפועל. לאחרונה OFK צירפה גם את הנרי אדו בהשאלה ממכבי תל אביב.

השחקן הצעיר שהגיע ממכבי ת״א בגיל 15 יקווה להרשים ולהתחיל דרך בכדורגל האירופי בעיקר בזכות העובדה שהוא מחזיק גם באזרחות ספרדית.

בעניין אחר, ספונסר נוסף להפועל תל אביב לעונה הקרובה. המועדון של אדמונד ספרא צירף לרשימת נותני החסות את רשת חנויות הבגדים ואתר האונליין למותגי יוקרה, "WEAR MEN BEN". החוזה נחתם יהיה לשלוש עונות ולמעשה בחברה חוזרים לתמוך באדומים לאחר הפסקה של שנה.

בן מסילתי (פרטי)

בעל החברה שקמה לפני 12 שנים הוא בן מסילתי, אוהד הפועל ת"א, שאמר: "אני שמח שהמועדון חזר לליגת העל. רואים שההנהלה החדשה מביאה עימה ניהול רציני ובונה כאן משהו גדול לתקופה ארוכה. אנחנו שמחים להצטרף לנותני החסות ולהיות חלק מהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות".