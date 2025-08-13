רוני אוחיון: פסק הדין הוא ניצחון, מקווה לשינוי

רוני אוחיון, מבכירות נבחרת ישראל הפראלימפית בכדורשער נשים וזוכת מדליית הכסף במשחקים הפראלימפיים, התבשרה כי תפוצה בסכום לא קטן על ידי רכבת ישראל בשל אפליה מגדרית. היום (רביעי), היא עלתה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

צהריים טובים רוני. מה שלומך?

”צהריים טובים, אני בסדר”.

את מרוצה אחרי פסק הדין?

”אני מקווה שזה יוביל לשינויים. אחרי בקשות שלי מול הרכבת, הרכבת נענתה לדרישות. צריך שיהיה שילוט וחידוד נהלים, סדנאות ורענונים עבור צוות הדיילים. עבורי, זה הניצחון”.

בואי תספרי לנו בדיוק מה קרה באותה תקרית שהייתה?

”אותה תקרית קרתה לפני שנתיים, יש שירות מיוחד שהרכבת מציעה עבור אנשים בעלי מוגבלויות. באתי להתיישב בקרון שהיה בו אדם אחד, גם נכה חשוב לציין, והדייל אמר שהבן אדם לא מוכן לשבת ליד נשים. נמנעה ממני האפשרות לשבת במושב כי האיש שם לא רצה שנשים ישבו לידו”.

רכבת תחתית (רדאד ג'בארה)

במקום שהוא יקום ויפנה לך את המקום.

”הוא גם הניח את דבריו על שניים מהמושבים שהיו לפניו. הדייל צידד בו ולכן הגענו לתוצאה שהגענו אליה היום”.

כמה נפגעת מזה? כשאת עולה לרכבת עם הכלב שלך ופשוט אומרים לך קומי מהמושב כי אדם מסוים לא רוצה שתשבי לידו. איך הרגשת?

”הרגשתי מתוסכלת. אני גם לא יכולה לנהוג ברכב, לכן זה גם מאוד מכעיס ופגע בי אישית כי הרגשתי שלא רואים אותי בתור אדם וקל וחומר, בתור אישה. היה לי מאוד קשה, ולכן הרגשתי שספציפית המקרה הזה הבאתי לדרגים הגבוהים של בית המשפט”.

איך את מבחינה ספורטיבית בימים אלו?

”מתכוננים לאליפות אירופה. אני רצה גם למשחקים הפראלימפיים ב-2028, אבל כרגע מתכוננים לאליפות אירופה ולהביא הרבה כבוד לדגל. מעמידים לי תנאים כמו שצריך ואני שמחה. כרגע אנחנו מייצגים את המדינה בתקופה כזו קשה, כשישראל היא לא המקום הכי סימפטי כרגע מבחינת העולם, וגם אנחנו לא מספיק אהודים בעולם”.

שחקניות נבחרת ישראל בכדורשער חוגגות (לילך וויס-רוזנברג)

נתקלת באירועים כאלו?

”נתקלתי, אבל אנחנו באים ומראים את הצד היפה של ישראל, ככה שבאמת זה מראה לעולם שלא הכל כל כך רע ומה שהממשלה אומרת ומייצגת זה מה שקורה באמת, זה מראה את הצד השני ומביא את האנשים לשינוי דעה וזה חשוב מאוד”.

מה המטרה שלך?

”להביא עוד מדליות, והאמת שגם עכשיו סיימתי לימודים בתזונה אז המטרה שלי היא גם לעזור לאנשים בתחום הזה. המטרה שלי היא להביא אנשים למצב הכי טוב שלהם מבחינה תזונתית”.

אני שומע שאת שוב ברכבת, הפעם לא מציקים לך אנחנו מקווים. הפיצוי הכספי היה מקובל מבחינתך?

”מקובל מאוד, לא עשיתי את זה עבור הפיצוי הכספי. המטרה הייתה להיות קול ולהביא לקדמת הבמה את האפליה המגדרית שחוויתי כדי שזה לא יקרה שוב”.