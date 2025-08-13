יום רביעי, 13.08.2025 שעה 14:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מתחזקת: נס ציונה החתימה את אנדרה קורבלו

הכתומים הודיעו על רכש מרשים בדמות רכז נבחרת פוארטו ריקו, ששיחק במכללות ובליגה במולדתו. מאיר טפירו: "מצטרף אלינו שחקן עם הרבה כישרון ותשוקה"

|
אנדרה קורבלו (IMAGO)
אנדרה קורבלו (IMAGO)

מועדון הכדורסל עירוני נס ציונה הודיע היום (רביעי) על החתמה מרשימה במיוחד, בדמות אנדרה קורבלו, שחקן נבחרת פוארטו ריקו, שחתם במועדון לשנתיים הקרובות.

הרכז החל את הקריירה שלו בליגת המכללות באילנוי שם שיחק שנתיים, עבר לעונה אחת לסיינט ג׳ונס, ושיחק את השנתיים האחרונות במכללות במדי דרום מיסיסיפי, כשבעונתו האחרונה רשם 9.8 נקודות, 4.7 אסיסטים ו-1.9 חטיפות. במרץ האחרון הצטרף לאתלטיקוס סן גרמן מהליגה הפורטוריקנית, וב-34 משחקים קלע 12.6 נקודות, אליהם הוסיף 5.9 אסיסטים ו-4.3 ריבאונדים.

הקיץ ייקח חלק באליפות אמריקה שתחל ב-22/8 עם נבחרת פוארטו ריקו, שם ישתף פעולה עם גארי בראון רמירז, ששיחק במדים הכתומים בעונות 2017/18 ו-2018/19, וינחת בישראל עם סיום הטורניר.

שחקני עירוני נס ציונה (ראובן שוורץ)שחקני עירוני נס ציונה (ראובן שוורץ)

אנדרה קורבלו אמר לאחר החתימה: ״אני מודה למועדון על האמון בי ועל ההזדמנות שניתנה לי. אני לא יכול לחכות להגיע, להכיר את כולם ולהתחיל לתרום להצלחת הקבוצה. שמעתי רבות על ישראל, וזה רק מגביר את הרצון שלי להכיר את המדינה ולחוות אותה מקרוב. יאללה נס ציונה”.

מאיר טפירו, המנהל המקצועי של עירוני נס ציונה, אמר: ״אני שמח שאנדרה מצטרף אלינו, מדובר בשחקן עם הרבה כשרון, תשוקה ויכולות בשני צידי המגרש”.

