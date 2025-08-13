מתחזקת: נס ציונה החתימה את אנדרה קורבלו

מועדון הכדורסל עירוני נס ציונה הודיע היום (רביעי) על החתמה מרשימה במיוחד, בדמות אנדרה קורבלו, שחקן נבחרת פוארטו ריקו, שחתם במועדון לשנתיים הקרובות.

הרכז החל את הקריירה שלו בליגת המכללות באילנוי שם שיחק שנתיים, עבר לעונה אחת לסיינט ג׳ונס, ושיחק את השנתיים האחרונות במכללות במדי דרום מיסיסיפי, כשבעונתו האחרונה רשם 9.8 נקודות, 4.7 אסיסטים ו-1.9 חטיפות. במרץ האחרון הצטרף לאתלטיקוס סן גרמן מהליגה הפורטוריקנית, וב-34 משחקים קלע 12.6 נקודות, אליהם הוסיף 5.9 אסיסטים ו-4.3 ריבאונדים.

הקיץ ייקח חלק באליפות אמריקה שתחל ב-22/8 עם נבחרת פוארטו ריקו, שם ישתף פעולה עם גארי בראון רמירז, ששיחק במדים הכתומים בעונות 2017/18 ו-2018/19, וינחת בישראל עם סיום הטורניר.

שחקני עירוני נס ציונה (ראובן שוורץ)

אנדרה קורבלו אמר לאחר החתימה: ״אני מודה למועדון על האמון בי ועל ההזדמנות שניתנה לי. אני לא יכול לחכות להגיע, להכיר את כולם ולהתחיל לתרום להצלחת הקבוצה. שמעתי רבות על ישראל, וזה רק מגביר את הרצון שלי להכיר את המדינה ולחוות אותה מקרוב. יאללה נס ציונה”.

מאיר טפירו, המנהל המקצועי של עירוני נס ציונה, אמר: ״אני שמח שאנדרה מצטרף אלינו, מדובר בשחקן עם הרבה כשרון, תשוקה ויכולות בשני צידי המגרש”.