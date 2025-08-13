יום רביעי, 13.08.2025 שעה 16:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

ריאל מדריד בראש דירוג אופ"א, ברצלונה תשיעית

הדירוג עודכן כמדי שנה, כשהבלאנקוס בפסגה, פ.ס.ז' רק שישית והקטלונים הרחק מאחור. וגם: איזו קבוצה מישראל מוליכה והיכן הליגיונרים שלנו נמצאים?

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

כמדי שנה, אופ”א מעדכנת את הדירוגים שלה במסגרת המועדונים, והיום (חמישי) בבוקר, היא עשתה זאת שוב ודירגה את כל הקבוצות שמשתתפות בתחרויות הבינלאומיות באירופה בהתאם לביצועים שלהן.

את המקום הראשון והמכובד, תפסה ריאל מדריד. הבלאנקוס, שזכו 15 פעמים בליגת האלופות, נשארו בפסגה, לאחר שהיו שם גם בעונה שעברה, וזאת למרות שאיכזבו בליגת באלופות ולא זכו בליגה הספרדית. במקום השני ניצבת אלופת גרמניה באיירן מינכן, שטיפסה מקום אחד השוואה לעונה שעברה. את השלישייה הפותחת נועלת אינטר, למרות שלא זכתה באליפות איטליה והושפלה בגמר ליגת האלופות.

במקום הרביעי נמצאת מנצ’סטר סיטי שצנחה שני מקומות, במקום החמישי ניצבת אלופת אנגליה ליברפול, כשמחזיקת ליגת האלופות פאריס סן ז’רמן נמצאת רק במקום השישי והתמוהה, לאחר שירדה מקום אחד בדירוג לעומת העונה שלפני כן. את העשירייה הפותחת נועלות באיירן לברקוזן, ברוסיה דורטמונד, ברצלונה ורומא. הקטלונים, שמגיעים אחרי עונה מרשימה במיוחד, נמצאים במיקום מאכזב, אך בכל זאת טיפסו מכיוון שבעונה שעברה הם דורגו במקום העשירי.

שחקני ברצלונה מאוכזבים (רויטרס)שחקני ברצלונה מאוכזבים (רויטרס)

האימפריות האנגלית מנצ’סטר יונייטד, צ’לסי וארסנל דורגו במקומות ה-13, 14 ו-15 בהתאמה, כשמילאן ממוקמת במקום ה-19. טוטנהאם נמצאת רק במקום ה-31, כשיובנטוס עוקבת אחריה במקום ה-32.

ומה בגזרת הישראליות? מכבי ת”א נמצאת הכי גבוה בדירוג, במקום ה-64 והמכובד, מעל מועודני ענק כמו אתלטיק בילבאו, ברייטון, ניוקאסל, קריסטל פאלאס, ניס ובולוניה. הבאה אחריה היא מכבי חיפה, שנמצא במקום ה-97 ומעל קבוצות כמו ג’ירונה, סלטה ויגו, שטוטגרט ו-וולפסבורג. הפועל באר שבע נמצאת במקום ה-112, כשמכבי פ”ת מדורגת במקום ה-257, מקום אחד מעל בית”ר ירושלים.

שחקני מכבי תל אביב מברכים את רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקני מכבי תל אביב מברכים את רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אם כבר ישראלים, אז בגזרת הליגיונרים נמצאים אוסקר גלוך ואייאקס במקום ה-37, עומרי גאנדלמן וגנט במקום ה-48, אוניון זן ז’ילואז’ וענאן חלאילי במקום ה-54 ופרנצווארוש של גבי קניקובסקי במקום ה-59. עומרי גלזר והכוכב האדום בלגרד נמצאים במקום ה-60 ולודוגורץ של עידן נחמיאס במקום ה-77.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
