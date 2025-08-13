ארי שטינברג: ההחלטה הזו הכי טובה לכדורסל

מנהלת הליגה בכדורסל הודיעה היום (רביעי) על שינוי – האליפות תוכרע בסדרת גמר בת 5 משחקים, וכך גם סדרות חצאי הגמר. מי שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא יו”ר המנהלת, ארי שטינברג.

ארי, שמעת על הזעזוע במכבי תל אביב סל שחשפנו?

”שמעתי הרגע”.

איך הייתה ההתנהלות עם מודי פלד?

”מצוין. אנחנו מתנהלים בצורה מקצועית והכל היה בסדר גמור תמיד”.

איך אתה מסכם את התקופה שלו?

”הייתה עונה פסיכית לחלוטין, עם כל המורכבות שהייתה לכולם לאורך כל הדרך, ואני חושב שהוא עשה עבודה טובה”.

בחרתם לעשות את סדרת הגמר בסדרת הטובה מחמישה משחקים. אם לא היו מוכנים לזה, היית הולך הביתה?

”אני באתי לשנות ולשפר, זה חלק מהיעדים שלי, ואם אין לי מה לשנות ולשפר, אין לי מה לחפש במקום שאני לא מצליח, אז אני שמח שזה הצליח. ללכת הביתה זה פתרון קל מדי”.

מנכ"ל מכבי תל אביב מודי פלד (רועי כפיר)

הקבוצות הקטנות רצו כסף?

”כולם צודקים, וכשכולם צודקים זה בדרך כלל משיג פשרה רעה. למזלנו זה לא היה המקרה, זה מאפשר לנו לעשות את מה שטוב לכדורסל ולא מה שטוב באופן פרטני לקבוצה כזו או אחרת”.

אז אתם תתנו היום לקבוצות הקטנות יותר כסף?

”הן יתחלקו. אם יש יותר משחקי פלייאוף יש יותר כסף. ללא מתווה השר, בבסיס החדש הן יקבלו 1.8 מיליון ש”ח. מתווה השר משמעותי מאוד והשנה יש חמישה זרים אצל כולם, אז זה צמצם פערים וזה חשוב מאוד. הן מקבלות בערך 2 מיליון שקלים, זה ללא מענקי מיקום ותוספות. זה כסף גדול. המינימום הקודם היה 1.3 מיליון שקלים, אבל יש עוד ניואנסים שמושפעים מתוך הדבר ואנחנו משתדלים לתת מענה להכל. זה לא כסף אוטומטי, זה מדיד ואמפירי, כדי שחוויית הצפייה תעלה והקבוצות יהיו יותר מקצועניות. כמו קשר עם הקהילה, אם יש אולם בלי שירותים לקהל האורח אז חייב להיות, כל קבוצה תהיה חייבת להשתפר במדדים שקשורים אליה”.

איזה עוד שינויים אתם מתכוונים לעשות?

”אנחנו בשנתיים של מלחמה, ואנחנו לא יודעים כמה יחזיקו אותנו שם, אז אני לא רוצה לצאת בהצהרות מפוצצות. אם יהיה לנו זמן ושקט לשפר, לעשות ולהתעסק בעצמנו, נביא את הליגה למקומות הגבוהים”.

תמיר בלאט שומר על ים מדר (רדאד ג'בארה)

יש חשש אצל הקבוצות שמשחקות באירופה שמתישהו זה ייעצר וקבוצות לא יוכלו לשחק?

”יש חשש עצום, אנחנו רואים. אנחנו בהחלט בחשש”.

השינוי הגדול עם הסדרות של החמישה משחקים. נתתם דד-ליין למעבר בין קבוצות הליגה עד ה-1 במרץ, אבל החתמת שחקנים זרים עד אמצע אפריל, בסוף העונה הסדירה? אתם גורמים לחוסר שוויוניות.

”אבל השנה זה היה עוד יותר גרוע, אז אנחנו משנים ומשפרים. אני מסכים אתכם, לא שיפרנו הכל, יש לנו פה זרים, חלק מהם מפחדים ויכולים לעזוב באמצע. זה משפיע על השחקנים שמגיעים לפה ואנחנו צריכים לתת לקבוצות את הגמישות לתת לנו כדורסל טוב”.

מה עם התפקיד החדש שלך כיושב ראש מכון וינגייט?

”עוד לא קיבלתי את התפקיד, מחכים להחלטה. הוועדה עצמאית לחלוטין, זה יכול לקרות בכל רגע, בזמן שלהם”.

כמה אתה רוצה את התפקיד?

”אני רוצה תפקיד שהוא עשייה עבור הציבור וזה קלאסי עונה על זה. אני מאמין גדול בלתת לציבור, להביא את היכולות שלי פנימה, כדי לתת מה שאפשר”.

מכון וינגייט (מערכת ONE)

איך ייראה מכון וינגייט תחתיך?

”אנחנו באים לפתור בעיות”.

יש לך תפקיד נוסף שאתה רוצה בספורט?

”אני מאמין שאת שני התפקידים אוכל לעשות בצורה הטובה ביותר, אחר כך נראה מה הלאה”.

מתוקף תפקידך כמנכ”ל אשמורת, אתה מרוצה מההופעות באצטדיון רמת גן?

”אתמול הייתה לנו הופעה מדהימה דווקא בגני יהושע ומאוד חמה. זה פחות תענוג לעשות הופעה במקומות פתוחים, אבל אין לך הרבה מקומות שיכולים לאכלס כמות גדולה של אנשים. זה מה שיש לנו. שאפו עצום לעומר אדם, כל כך הרבה אנשים מגיעים לראות אותו. שאפו עצום”.