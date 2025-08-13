עו"ד שי אליאס: במקום מכבי ת"א לא הייתי חוגג

אתמול (שלישי) נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כי פסק הדין לפיו מכבי תל אביב צריכה לשלם לאלירן עטר 65,975 ש”ח עשוי לעלות לצהובים בקונסטלציה מסוימת 10 מיליון ש”ח. היום מי שדיבר על כך בתוכנית הוא שי אליאס, עורך הדין של החלוץ הוותיק.

שי, אתמול נחשף ב’שיחת היום’ שאלירן עטר יקבל פיצויים בסך 66,000 ש”ח ממכבי תל אביב. בקבוצה חגגו כי הם נאלצו לשלם פחות.

”אני לא הייתי חוגג במקומם. כרגע, העלות של מכבי תל אביב מסתכמת בעשרה מיליון שקלים. יש למכבי תל אביב חוזה גנרי שחזר על עצמו עם כל השחקנים שחתמו אצלם. בחוזה יש סעיף שהם למעשה קיזזו מתוך כספי הפנסיה של אותם עובדים. בית הדין לעבודה קבע שהפעולה שביצעה מכבי תל אביב לא הייתה חוקית. כל עובד של מכבי תל אביב שעבד במועדון בשבע השנים האחרונות, יכול לבקש את הכסף שלו. זה אותו חוזה ואותה פעולה שבוצעה אצל כולם”.

יש לך שחקנים שפנו אלייך?

”כן, פנו לפני ופנו אחרי”.

התביעות בדרך?

”כן, יש כוונה להגיש תביעות נוספות אבל יש דילמה. רוב הכסף שתבענו זה פיצויי פיטורים. היום, כדי לא לשלם את פיצויים לעובד ולהפריד את זה מהשכר צריך אישור ממשרד התמ”ת. ברגע שקבוצה מאשרת את החוזה במשרד התמ”ת, היא גם צריכה להצהיר שכל ההפרשות בחוזה הם חוקיים ותקניים. במקרה של אלירן עטר, אין מחלוקת שהפרשות הפנסיה לא היו חוקיות, כי הוא גם קיבל על זה פיצוי כספי. לכן, אני חושב שיש אירוניה כי בית הדין לא יכול להגיע ‘תשמע, זה באמת לא חוקי שלא הפרישו לך פנסיה ולהתעלם מהסוגייה כשמדובר בפיצויי פיטורים, כי כל הבסיס לכך הוא ההצהרה במשרד התמ”ת”.

עו"ד שי אליאס (רדאד ג'בארה)

אז אתם הולכים לערער?

”כן. אני המלצתי לאלירן לערער על זה ואני מעריך שהוא יגיש ערעור. הדילמה היא שכל ערעור כזה יכול להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים. לא הייתי שמח, כי אם הייתי צריך לשלם עשרה מיליון שקלים, הייתי ממתין”.

מה עם אורי עזו? הבנתי שהתחלת לייצג אותו?

”אני לא יכול להתייחס לסוגיית עזו יותר מדי. אני יכול להגיד שהייתה פנייה מוקדמת להתייעצות”.

הם שמו אותו במנודים, הבינו שיש תביעה והם החזירו אותו לקבוצה.

”כל הכבוד, שמחתי לשמוע שהחזירו אותו לאימונים. תופעת המנודים זו תופעה שצריכה להיעלם מהעולם. בית הדין לעבודה כבר פסק על פיצויים של מאה אלף שקלים לשחקן מנודה, במקרה חן דילמוני בהפועל חיפה. כרגע, אני לא יודע כמה הכיוון של מכבי תל אביב נכון מבחינת לשלב אותו בקבוצה”.