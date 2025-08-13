מודי פלד סיים את תפקידו כמנכ"ל מכבי ת"א

מכבי ת"א עוברת קיץ מסקרן עם לא מעט שינויים, אבל הם מתרחשים לא רק על הפרקט, אלא גם בהנהלה. מנכ"ל קבוצת הכדורסל של הצהובים, מודי פלד, סיים היום (רביעי) באופן רשמי את תפקידו, כפי שנחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE. מחליפו יהיה אבי בן טל.

ממכבי ת”א נמסר: “מנכ"ל המועדון, מודי פלד, פנה בעת האחרונה לבעלי המניות לסיים את תפקידו לאחר תקופה של התגייסות משמעותית למען המועדון. מודי הגיע למכבי מתוך תחושת שליחות בעת מלחמת חרבות ברזל, ופעל לייצוב המערכת בתקופה מאתגרת למועדון, לספורט הישראלי ולמדינה בכלל.

“לאחר שקיבל את התחושה כי השלים את ייעודו, ביקש מודי לסיים את כהונתו. בעלי המניות קיבלו את בקשתו, הודו לו על תרומתו האדירה ובהסכמה משותפת הוחלט כי דירקטוריון החברה יחל בהליך איתור מחליף. בסיום אותו הליך, הוחלט כי אבי בן טל ייכנס לתפקיד מנכ"ל המועדון. בתקופה הקרובה ילווה מודי את אבי בתהליך חפיפה מקצועי ומלא, במטרה להבטיח המשכיות תפקודית חלקה ומוצלחת. מכבי תל אביב מבקשת להודות למודי פלד על התגייסות יוצאת דופן, מסירות ועבודה בלתי מתפשרת בימים בהם נדרשה מנהיגות”.

מודי פלד (חגי מיכאלי)

המנכ”ל החדש, אבי בן טל, אמר: "כאוהד מכבי תל אביב מילדות (וגם כמנוי בהיכל שנים רבות), אני נרגש להיכנס לתפקידי כמנכ"ל המועדון. מכבי תל אביב היא הרבה מעבר למועדון ספורט – היא סמל. אני נכנס לתפקיד מתוך תחושת שליחות, בכוונה לנהל, לחבר, להוביל ולחדש. זו זכות גדולה ואני מודה לבעלי המניות על האמון".

למעשה, פלד יסיים את תפקידו אחרי קצת יותר משנה בתפקיד המנכ"ל. פלד, איש עסקים שהולך במשך שנים לצידו של דייויד פדרמן בחברות שונות, מונה למנכ"ל בחודש יולי 2024, אז נכנס לנעליו של עדלי מרכוס שעזב את המועדון.

בעברו פלד היה יו”ר קבוצת הכדורגל של מכבי ת”א בעונות 1994/95 ו-1995/96, אז הקבוצה חוותה שנות זוהר עם אבי נמני, איציק זוהר ונוספים וזכתה באליפות ולאחר מכן בדאבל.

מודי פלד (האינסטגרם הרשמי של מכבי ת"א)

"זו רכבת הרים עם מעט מאוד זמן לנשום”, אמר פלד בראיון ל-ONE בחודש מאי, “לא הייתי יכול לדמיין תרחיש כל כך סוער מכל הבחינות, אבל זה חלק מהמציאות. הנסיבות לא תמיד בהזמנה, ואתה מתמודד איתן תוך כדי תנועה”.

המנכ”ל החדש

אבי בן טל הוא דמות מרכזית בעולם התקשורת הישראלי אחרי ששימש במגוון תפקידים בכירים לאורך הקריירה שלו. בשנים 2007-2019 הוא כיהן כמנכ"ל אתר ynet וראש חטיבת הדיגיטל בקבוצת "ידיעות אחרונות", תפקיד שממנו פרש באוקטובר 2019.

בינואר 2020 מונה בן טל למנכ"ל רשת 13, אולם, לאחר כשנתיים בתפקיד, הודיע על פרישתו מהתפקיד. בסיכומו של דבר, בן טל הוא איש תקשורת ודיגיטל בעל זיקה עמוקה לעולמות החדשות והמדיה, שהוביל מהלכים משמעותיים בשתי פלטפורמות מרכזיות