"ברצלונה ופליק שדרגו את משחק הלחץ שלהם"

הליגה הספרדית, הליגה הטובה והמסקרנת בעולם, תשוב לפעילות בסוף השבוע הקרוב עם שידורים חיים בערוץ ONE, כשגולת הכותרת תהיה כמובן ברצלונה עם לאמין ימאל הלוהט, ריאל מדריד המתחדשת של צ’אבי אלונסו ואתלטיקו מדריד של צ’ולו סימאונה. מי שהכין אותנו לקראת פתיחת הליגה בתוכנית “שיחת היום” הוא פרשן ONE, גיא צרפתי.

גיא, איך תיראה העונה שלנו?

”תהיה עונה מאוד מעניינת. ברצלונה ופליק הצליחו לשדרג את משחק הלחץ שלהם. הרבה הרימו גבה בסיום העונה, אבל הוא הולך בשלו”.

הם לא התחזקו יותר מדי.

”התחזקו בשוער אדיר, וגם במרקוס רשפורד, ונפרדו מאיניגו מרטינס. אנחנו יודעים שפליק יודע להעמיד קבוצה אנרגטית, הוא אמר שהוא מרוצה מהשילוב של הסגל”.

איך אתה מסתכל על מה שריאל מדריד בונה?

”ריאל בונה קבוצה לשנים הבאות. הם הביאו את דין האוסן שהוא בלם נהדר, אלכסנדר ארנולד, ואפילו ארדה גולר שכמעט ולא שיחק ואצל צ’אבי אלונסו הוא נראה נהדר. יש סימן שאלה לגבי ויניסיוס, אבל אני חושב שריאל מדריד בונה קבוצה נהדרת”.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

בוא לא נשכח את אתלטיקו מדריד שביצעה המון החתמות. אתה לא מזמן היית בהשתלמות שקשורה לליגה הספרדית.

”ראיתי לא מזמן משחק של מיורקה, ששיחקו נגד הקבוצה של פאולו סוזה. אפשר לראות את פאולו טורה שהגיע מברצלונה, ודאט מוריצ’י שיחק, היה יפה לראות אותם”.

לסיום, מה עם בכר? איפה הוא הולך לאמן?

”אני לא מכיר שמות כאלה בכדורגל הספרדי (צוחק)”.