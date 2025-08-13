יהב גורפינקל: מצפה לקבל זימון לנבחרת ישראל

בשקט בשקט, יהב גורפינקל הפך לשחקן מפתח בקבוצת צ’נגדו רונגצ’נג, שנאבקת על תואר האליפות בליגה הסינית. מגן הפועל תל אביב ומכבי חיפה לשעבר השלים אתמול (שלישי) 90 דקות ב-0:3 של הקבוצה על בנגקוק יונייטד במסגרת ליגת האלופות של אסיה. היום הוא התפנה לראיון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יהב, סגרתם את זה כבר, אתם תהיו בליגת האלופות של אסיה. זו עונה אדירה, לא?

”אנחנו בחודש הכי חשוב של העונה, ניצחנו בפלייאוף ועלינו לשלב העלית, בשבוע הבא יש לנו חצי גמר גביע”.

עם איזה קבוצות אתם הולכים לשחק בשלב הבתים?

”יש נציגות מיפן, מקוריאה, מאוסטרליה”.

מה עם הקבוצות מהמדינות הערביות?

”בהמשך זה מצטלב”.

אתה מרגיש שאתם יכולים לעשות את זה, ללכת עד הסוף ולקחת אליפות?

”אנחנו מכוונים לאליפות. בשנה שעברה סיימנו במקום השלישי, השנה נגד הגדולות אנחנו מנצחים וכן, אנחנו מדברים על האפשרות הזו”.

יהב גורפינקל בצ'נגדו רונצ'נג (IMAGO)

אתה נמצא בעונה אישית מעולה. במה שיפרה אותך היציאה לשם?

”תודה רבה, אני גם חושב שאני עושה עונה טובה. ידעתי שללכת לסין זה להיות מתחת לרדאר, לקחתי את זה בחשבון, אבל שדרגתי את עצמי המון גם התקפית וגם הגנתית, המערך שאנחנו משחקים מאוד מתאים לי, אני על כל הקו, המאמן מאוד סומך עליי וכל עוד אני כשיר אני משחק. אנחנו נהנים פה”.

מה מייחד את הליגה שם?

”זה קצב גבוה, הרבה אחד על אחד, הרבה מבוסס על הזרים בליגה”.

איך החיים בסין?

”בהתחלה זה שוק, עולם אחר. צריך להתרגל בהתחלה למה שקורה פה, אבל כשאתה מתאקלם אתה מבין שיש פה הכל מהכל, החיים ברמה גבוהה. יש פה גם קהילה ישראלית ויש תחושה טובה. זו עיר ענקית”.

אתה מציע לעוד שחקנים ישראליים להגיע לשם?

”בסוף לכל שחקן יש את הדרך שלו ולאן שהקריירה הולכת ומגיעה. אותי ספציפית זה שדרג כמעט בכל האספקטים, אני בטוח שזה הצעד הנכון בשבילי ואני מאוד מבסוט על המעבר”.

מה עם נבחרת ישראל? רן בן שמעון דיבר איתך?

”לא. אני מאוד מצפה לקבל זימון, אני עושה כל מה שאני יכול ואני מקווה שזה יקרה”.

רן בן שמעון (רויטרס)

החוזה שלך מסתיים בינואר. מה התכנון הלאה?

”כרגע אני פחות רוצה לחשוב על זה, זה יוציא אותי מהפוקוס של השנה. כמובן שאשמח לקבל פה הצעה ושיתחילו להגיע דברים לשולחן. אני תמיד עם קריצה לאירופה, זה משהו שאני רוצה לעשות גם כן - לחוות כדורגל אירופאי. החלום זה אחת מחמש הליגות הגדולות, אבל אם אני ריאלי אז הליגה האוסטרית או ההונגרית, קבוצה שרצה קדימה”.

לסיום, יש שמועות על קורונה חדשה שמסתובבת שם בסין, מה אתה יודע על זה?

”לא, אין מה לדאוג, הכל חופשי פה והכל פתוח”.

אתה עוקב אחרי מכבי חיפה?

”אני עוקב אחרי הליגה הישראלית בכלל, הפרשי השעות קשים אבל אני רואה תקצירים, מתעדכן. אני לא חושב על לחזור כרגע לארץ. היו דיבורים, אבל זה לא משהו שהתקדם בכלל”.