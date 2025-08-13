יום רביעי, 13.08.2025 שעה 14:22
כדורגל ישראלי

יהב גורפינקל: מצפה לקבל זימון לנבחרת ישראל

המגן שמציג יכולת טובה בליגה הסינית ב"שיחת היום": "המעבר הזה שיפר אותי, אנחנו שואפים לזכות באליפות". וגם: החיים בסין, העתיד והכדורגל הישראלי

|
יהב גורפינקל דוהר (IMAGO)
יהב גורפינקל דוהר (IMAGO)

בשקט בשקט, יהב גורפינקל הפך לשחקן מפתח בקבוצת צ’נגדו רונגצ’נג, שנאבקת על תואר האליפות בליגה הסינית. מגן הפועל תל אביב ומכבי חיפה לשעבר השלים אתמול (שלישי) 90 דקות ב-0:3 של הקבוצה על בנגקוק יונייטד במסגרת ליגת האלופות של אסיה. היום הוא התפנה לראיון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יהב, סגרתם את זה כבר, אתם תהיו בליגת האלופות של אסיה. זו עונה אדירה, לא?
”אנחנו בחודש הכי חשוב של העונה, ניצחנו בפלייאוף ועלינו לשלב העלית, בשבוע הבא יש לנו חצי גמר גביע”.

עם איזה קבוצות אתם הולכים לשחק בשלב הבתים?
”יש נציגות מיפן, מקוריאה, מאוסטרליה”.

מה עם הקבוצות מהמדינות הערביות?
”בהמשך זה מצטלב”.

אתה מרגיש שאתם יכולים לעשות את זה, ללכת עד הסוף ולקחת אליפות?
”אנחנו מכוונים לאליפות. בשנה שעברה סיימנו במקום השלישי, השנה נגד הגדולות אנחנו מנצחים וכן, אנחנו מדברים על האפשרות הזו”.

יהב גורפינקל בציהב גורפינקל בצ'נגדו רונצ'נג (IMAGO)

אתה נמצא בעונה אישית מעולה. במה שיפרה אותך היציאה לשם?
”תודה רבה, אני גם חושב שאני עושה עונה טובה. ידעתי שללכת לסין זה להיות מתחת לרדאר, לקחתי את זה בחשבון, אבל שדרגתי את עצמי המון גם התקפית וגם הגנתית, המערך שאנחנו משחקים מאוד מתאים לי, אני על כל הקו, המאמן מאוד סומך עליי וכל עוד אני כשיר אני משחק. אנחנו נהנים פה”.

מה מייחד את הליגה שם?
”זה קצב גבוה, הרבה אחד על אחד, הרבה מבוסס על הזרים בליגה”.

איך החיים בסין?
”בהתחלה זה שוק, עולם אחר. צריך להתרגל בהתחלה למה שקורה פה, אבל כשאתה מתאקלם אתה מבין שיש פה הכל מהכל, החיים ברמה גבוהה. יש פה גם קהילה ישראלית ויש תחושה טובה. זו עיר ענקית”.

אתה מציע לעוד שחקנים ישראליים להגיע לשם?
”בסוף לכל שחקן יש את הדרך שלו ולאן שהקריירה הולכת ומגיעה. אותי ספציפית זה שדרג כמעט בכל האספקטים, אני בטוח שזה הצעד הנכון בשבילי ואני מאוד מבסוט על המעבר”.

מה עם נבחרת ישראל? רן בן שמעון דיבר איתך?
”לא. אני מאוד מצפה לקבל זימון, אני עושה כל מה שאני יכול ואני מקווה שזה יקרה”.

רן בן שמעון (רויטרס)רן בן שמעון (רויטרס)

החוזה שלך מסתיים בינואר. מה התכנון הלאה?
”כרגע אני פחות רוצה לחשוב על זה, זה יוציא אותי מהפוקוס של השנה. כמובן שאשמח לקבל פה הצעה ושיתחילו להגיע דברים לשולחן. אני תמיד עם קריצה לאירופה, זה משהו שאני רוצה לעשות גם כן - לחוות כדורגל אירופאי. החלום זה אחת מחמש הליגות הגדולות, אבל אם אני ריאלי אז הליגה האוסטרית או ההונגרית, קבוצה שרצה קדימה”.

לסיום, יש שמועות על קורונה חדשה שמסתובבת שם בסין, מה אתה יודע על זה?
”לא, אין מה לדאוג, הכל חופשי פה והכל פתוח”.

אתה עוקב אחרי מכבי חיפה?
”אני עוקב אחרי הליגה הישראלית בכלל, הפרשי השעות קשים אבל אני רואה תקצירים, מתעדכן. אני לא חושב על לחזור כרגע לארץ. היו דיבורים, אבל זה לא משהו שהתקדם בכלל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */