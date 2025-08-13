יום רביעי, 13.08.2025 שעה 14:22
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

מפתיע: כריסטיאן רומרו מונה לקפטן טוטנהאם

היורש של סון. הבלם הארגנטינאי שדווח כמועמד לעזוב את התרנגולים לא מעט פעמים במהלך הקיץ, קיבל את הסרט ויענוד אותו כבר הערב ב-22:00 מול פ.ס.ז'

|
כריסטיאן רומרו חוגג. יש תקווה? (רויטרס)
כריסטיאן רומרו חוגג. יש תקווה? (רויטרס)

היורש נמצא. מספר ימים בלבד אחרי שנפרדה בצורה מרגשת מאגדת המועדון יונג מין סון ששימש כקפטן ועבר ללוס אנג’לס FC מה-MLS, טוטנהאם הודיעה על השחקן החדש שיישא באופן קבוע את הסרט שמביא איתו כל כך הרבה אחריות – כריסטיאן רומרו, שיביל את התרנגולים כבר הערב ב-22:00 בסופר קאפ האירופי מול פ.ס.ז’.

ההודעה על מינויו של הבלם הארגנטינאי לקפטן הקבוצה היא יחסית מפתיעה, מכיוון שהיו במהלך הקיץ לא מעט דיווחים על כך שהוא יעזוב את התרנגולים, כשאתלטיקו מדריד סומנה כמועמדת העיקרית שמוכנה ואפילו שמה של ריאל מדריד הוזכר לא מעט.

הקולצ’ונרוס דווחו ככאלה שאף מועמדים לשלם לא מעט כסף כדי להנחית את רומרו, שנחשב לאחת המטרות הגדולות ביותר של המנהל הספורטיבי החדש, קרלוס בוסרו. כמו כן, דווח לא מעט פעמים כי הארגנטינאי רוצה מאוד להגיע לספרדית, אך כאמור, היום החלום הזה נגוז והוא יישאר שחקן מרכזי ומשמעותי עבור החבורה של תומאס פרנק.

יונג מין סון וכריסטיאן רומרו (רויטרס)יונג מין סון וכריסטיאן רומרו (רויטרס)

הבלם בן ה-27 חתם בטוטנהאם לפני ארבע שנים, באוגוסט 2021, כאשר נרכש מאטאלנטה האיטלקית תמורת 52 מיליון אירו. מאז, הוא רשם 124 הופעות במדי התרנגולים, כבש שבעה שערים, בישל שלושה, ספג ארבעה כרטיסים אדומים וזכה בתואר אחד, שהוא כאמור הליגה האירופית בעונה החולפת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */