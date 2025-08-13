יום רביעי, 13.08.2025 שעה 14:22
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

"כשאין לך כיוון ברור, אל תצפה לזכות באליפויות"

רשפורד ביקר בחריפות את יונייטד: "כשפרגוסון היה, היו עקרונות ברורים. אומרים שאנו בתקופת מעבר, אבל התהליך בכלל לא התחיל. זה כואב לי, גם כאוהד"

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

מרקוס רשפורד אמנם פתח פרק חדש בקריירה כשהושאל לברצלונה, אבל הוא לא חסך בביקורת כלפי ההתנהלות של מנצ’סטר יונייטד בשנים האחרונות. החלוץ האנגלי טוען שהקריסה של השדים האדומים מאז פרישתו של אלכס פרגוסון נובעת מחוסר כיוון ומכך שהמועדון נטש את העקרונות שהנחיל המנג’ר האגדי.

בראיון לפודקאסט ‘The Rest Is Football’ אמר רשפורד: "תראה לי קבוצה מצליחה שרק מתאימה את עצמה כל הזמן. כשפרגוסון היה כאן, היו עקרונות ברורים לא רק לקבוצה הבכירה, אלא לכל האקדמיה. שחקנים בני 15 ידעו בדיוק איך לשחק בדרך של מנצ’סטר יונייטד. קבוצה מצליחה היא כזו שגם שחקנים וגם מאמנים שמצטרפים אליה צריכים להשתלב בעקרונות או להוסיף להם. ביונייטד בשנים האחרונות זה היה רעב לניצחונות, אבל בצורה תגובתית. כשאין לך כיוון ברור, אל תצפה לזכות באליפות".

רשפורד בן ה-27, עזב את יונייטד אחרי 426 הופעות, 138 שערים ו-42 בישולים. הוא פרץ בגיל 18 כשכבש צמד בבכורה בפרמייר ליג מול ארסנל בפברואר 2016, ונחשב לאחד הכישרונות הגדולים באירופה. אך למעט עונת 2022/23 בה כבש 30 שערים בכל המסגרות, התקשה לשמור על יציבות וביצועים ברמה של שחקני צמרת אחרים - תוצאה ישירה, לטענתו, מהכאוס השורר ביונייטד מאז פרישתו של פרגוסון.

אלכס פרגוסון (רויטרס)אלכס פרגוסון (רויטרס)

מאז 2013 שישה מאמנים קבועים עברו ביונייטד, כל אחד עם פילוסופיה שונה, ולדברי רשפורד, אף אחד לא הצליח להנחיל דרך ברורה. השבר הסופי ביחסים עם המועדון הגיע בדצמבר האחרון, אז הצהיר שהוא "מחפש אתגר חדש ואת הצעד הבא". המאמן החדש, רובן אמוריים, אמר בינואר כי "רשפורד חייב להשתנות כדי לחזור להרכב", ובתגובה הושאל החלוץ לאסטון וילה, שם רשם חצי עונה סולידית עם שלושה שערים וארבעה בישולים.

כעת, לאחר שהושאל לברצלונה, רשפורד טוען כי הזמן שבו היה "מוקצה" ביונייטד, העניק לו פרספקטיבה ברורה על בעיות העומק של המועדון. "אנשים שוכחים משהו חשוב", הוא אמר, "היינו הרבה מתחת למה שיונייטד אמורה להיות, אבל אם אתה עוצר לרגע וחושב - מה באמת אפשר לצפות? אנשים אומרים שאנחנו בתקופת מעבר כבר שנים, אבל כדי להיות במעבר - צריך להתחיל אותו. המעבר בכלל לא התחיל”.

הוא המשיך: "כשליברפול הייתה בתקופה כזו, היא הביאה את יורגן קלופ ונשארה איתו. הוא לא ניצח בהתחלה. כולם זוכרים רק את הסיום שלו, כשזה בתארים והתמודד עם מנצ’סטר סיטי. כדי להתחיל מעבר - צריך להכין תוכנית ולהתמיד בה. אנחנו פשוט שינינו כל הזמן מאמנים, רעיונות ואסטרטגיות. בסוף אתה נשאר בלי דרך". כשרשפורד נשאל אם מה שקורה ביונייטד כואב לו, הוא ענה: "בוודאי, ב-100%. לא רק כשחקן, אלא גם כאוהד”.

רשפורד במדי יונייטד (IMAGO)רשפורד במדי יונייטד (IMAGO)

אחרי עונה גרועה במיוחד שבה סיימה עם המאזן הכי נמוך בתולדותיה בפרמייר ליג, יונייטד מנסה לבנות את עצמה מחדש תחת אמורים, עם חיזוק התקפי של מתיאוס קוניה, בראיין אמבומו ובנימין ששקו - בשלישייה שהגיעה בעלות כוללת של יותר מ-200 מיליון פאונד. האם זו תחילתו של תהליך אמיתי, או עוד ניסיון שייגמר בלא כלום? את זה נדע בעונה הקרובה.

השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
