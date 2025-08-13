יום שישי, 15.08.2025 שעה 12:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בדרך לאישור דוחא: הדשא תקין, מחכים לתמ"ת

בני סכנין מתקרבת לחזור ולארח באצטדיונה, כשמנהל נבחרת ישראל ריינשרייבר, הביע שביעות רצון ממצב המשטח. בקבוצה מחכים לאישור להעביר שחקנים בבקרה

|
אצטדיון דוחא (חג'אג' רחאל)
אצטדיון דוחא (חג'אג' רחאל)

אצטדיון דוחא עבר היום (רביעי) ביקורת נוספת על ידי רועי ריינשרייבר, מנהל נבחרת ישראל, שאחראי גם על אישור המגרשים מטעם ההתאחדות לכדורגל. על פי אנשי סכנין, ריינשרייבר הודיע להם שיש שביעות רצון מהדשא אחרי שבחודש האחרון משטח הדשא טופל ביסודיות.

עכשיו, במועדון יחכו ליום חמישי לביקור של אנשי התמ"ת והמשטרה לתת את האישור הסופי כדי שסכנין תוכל לחזור ולארח את משחקי הקבוצה בבית. עד כה אירחה הקבוצה במסגרת משחקי גביע הטוטו באצטדיון בעכו. 

בסכנין מחכים לאישור הסופי של פיפ"א על מנת שניתן יהיה להעביר בבקרה את שחקני הרכש גיל אוטאנגה, ארתור מיריניאן, עדן שמיר, מקס גרצ'קין, מוסטפא שייח, אלון אזוגי, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ' ורובן אקווה. בסכנין משוכנעים שהאישור המיוחל יגיע בקרוב מאד וניתן יהיה לשתפם במשחקים הקרובים.

חסן חילו. עדיין לא עבר בבקרה (עמרי שטיין)חסן חילו. עדיין לא עבר בבקרה (עמרי שטיין)

קבוצת הנוער תצא למחנה אימונים בבולגריה. עבאס סואן הוא המנהל הטכני של כל מחלקת הנוער. אתמול התקיימה ישיבת הנהלה עם סואן במטרה שכל מחלקת הנוער תוכל להתרומם, אחרי שקבוצת הנוער ירדה בעונה הקודמת מה שיביא לתשומת לב מיוחדת לקבוצות המחלקה.

