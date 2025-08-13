שגיב בניסטי הצטרף לנוער של בית"ר ירושלים

רגע לפני שמתחילה ליגת העל לנוער, בית"ר ירושלים מתחזקת בחלק האחורי. הקבוצה של ציון צמח קיבלה לידיה את שגיב בניסטי, בלם בן 17, שרשם עונה טובה מבחינתו בקבוצת נערים א’ של בני יהודה תל אביב. בניסטי חתם על חוזה לשנתיים בקבוצת הנוער מהבירה.

השחקן הצעיר, שיחגוג את יום הולדתו ה-18 בדצמבר הקרוב, רשם 31 הופעות בעונה החולפת שהיוו כ-2,895 דקות משחק (היה בין שלושה שחקני סגל שרשמו הכי הרבה דקות משחק). הבלם סגר עונה עם שער אחד, חמישה כרטיסים צהובים ואדום אחד.

לצד המספרים המעניינים שלו כשחקן הגנה, הרי שקבוצת נערים א’ של בני יהודה תל אביב בעונה החולפת, שסיימה בכלל במקום 13, בתחתית הטבלה, הייתה בין ארבע קבוצות ליגה שספגו הכי מעט שערים, כשמהרשת הוצאו רק 38 כדורים.

קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)

לאחר שלא פחות משלושה מועדונים רדפו אחריו, החליט בניסטי הצעיר לחתום בבית”ר ירושלים, העולה החדשה לליגת העל, זאת בעצת קרוביו ומשפחתו. זו תהיה עונתו הראשונה בקבוצת נוער, כשחקן שנתון 2007, שישחק לצד שחקנים חריגי גיל בשנתוני 2008 ו-2006.

בעונת 2017/18 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, כשחבר למחלקת הנוער של סקציה נס ציונה. לאחר שבע עונות רצופות, עבר לבני יהודה תל אביב, ומשם כאמור, יחבור בעונה הקרובה לבית”ר ירושלים, תחת הדרכתו של ציון צמח.

בית”ר ירושלים, העולה החדשה לליגת העל לנוער, לאחר שנתיים של היעדרות, תפתח את עונת 2025/26 במשחק חוץ, זאת במסגרת המחזור הראשון. הקבוצה מהבירה תצא ביום שבת (16.08) לראשון לציון שם תפגוש הקבוצה את הפועל ראשון לציון המקומית ב-17:15.