יום שישי, 15.08.2025 שעה 12:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

שגיב בניסטי הצטרף לנוער של בית"ר ירושלים

שחקן ההגנה שגדל בנס ציונה ויחגוג את יום הולדתו ה-18 בדצמבר הקרוב, עוזב את בני יהודה ת"א לאחר שכמעט ולא פספס דקות בעונה החולפת במדי הכתומים

|
שגיב בניסטי (בית
שגיב בניסטי (בית"ר ירושלים)

רגע לפני שמתחילה ליגת העל לנוער, בית"ר ירושלים מתחזקת בחלק האחורי. הקבוצה של ציון צמח קיבלה לידיה את שגיב בניסטי, בלם בן 17, שרשם עונה טובה מבחינתו בקבוצת נערים א’ של בני יהודה תל אביב. בניסטי חתם על חוזה לשנתיים בקבוצת הנוער מהבירה.

השחקן הצעיר, שיחגוג את יום הולדתו ה-18 בדצמבר הקרוב, רשם 31 הופעות בעונה החולפת שהיוו כ-2,895 דקות משחק (היה בין שלושה שחקני סגל שרשמו הכי הרבה דקות משחק). הבלם סגר עונה עם שער אחד, חמישה כרטיסים צהובים ואדום אחד.

לצד המספרים המעניינים שלו כשחקן הגנה, הרי שקבוצת נערים א’ של בני יהודה תל אביב בעונה החולפת, שסיימה בכלל במקום 13, בתחתית הטבלה, הייתה בין ארבע קבוצות ליגה שספגו הכי מעט שערים, כשמהרשת הוצאו רק 38 כדורים.

קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)

לאחר שלא פחות משלושה מועדונים רדפו אחריו, החליט בניסטי הצעיר לחתום בבית”ר ירושלים, העולה החדשה לליגת העל, זאת בעצת קרוביו ומשפחתו. זו תהיה עונתו הראשונה בקבוצת נוער, כשחקן שנתון 2007, שישחק לצד שחקנים חריגי גיל בשנתוני 2008 ו-2006.

בעונת 2017/18 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, כשחבר למחלקת הנוער של סקציה נס ציונה. לאחר שבע עונות רצופות, עבר לבני יהודה תל אביב, ומשם כאמור, יחבור בעונה הקרובה לבית”ר ירושלים, תחת הדרכתו של ציון צמח.

בית”ר ירושלים, העולה החדשה לליגת העל לנוער, לאחר שנתיים של היעדרות, תפתח את עונת 2025/26 במשחק חוץ, זאת במסגרת המחזור הראשון. הקבוצה מהבירה תצא ביום שבת (16.08) לראשון לציון שם תפגוש הקבוצה את הפועל ראשון לציון המקומית ב-17:15.

