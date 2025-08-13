יום שישי, 15.08.2025 שעה 12:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

ב-80 אלף ש"ח: החלוץ שחתם במכבי אחי נצרת

חמזה מוואסי (24), שכבר היה אמור לחתום בשמשון ת"א, יחבור לסגל של עלאא סאיג מליגה א' צפון. בזיכרון הדברים עליו חתם, ישנו גם סעיף של מענק עלייה

|
חמזה מוואסי (מכבי אחי נצרת)
חמזה מוואסי (מכבי אחי נצרת)

מכבי אחי נצרת קיבלה לידיה את חמזה מוואסי, החלוץ בן ה-24, ששיחק בעונה החולפת בליגה א’ דרום, הן במדי מ.ס דימונה והן במדי מ.כ צעירי טירה. הוא רשם שבעה שערים, כשבמסגרת המחזורים האחרונים בליגה א' דרום, העניק במו רגליו, את כרטיס ההישרדות של טירה בליגה א’ דרום.

עתה, חתם על זיכרון דברים מול מכבי אחי נצרת, כשעל פיו, צפוי לקבל 10,000 אלף שקלים בחודש כפול שמונה חודשים, שהם 80,000 אלף שקלים בסך הכל. יחד עם זאת, חתם גם על מענק עלייה, בסכום של 10,000 אלף שקלים, שצפוי לקבל בעונת 2026/27 - באם יתממש הדבר.

בעונת 2019/20 עשה חמזה מוואסי את צעדיו הראשונים בקבוצת בוגרים, כשנרשם הן לקבוצת הנוער (ששיחקה בלאומית ועלתה לליגת העל) והן לקבוצת הבוגרים של מ.ס אשדוד. החלוץ התכבד בשלוש הופעות כמחליף בליגת העל, כשאף כבש ב-3:3 המטורף מול בני יהודה ת”א, במסגרת המחזור ה-30 בליגה.

בעונה שלאחר מכן, כשחקן חריג גיל בנוער של מ.ס אשדוד, קיבל שמונה הופעות בליגת העל ואם לא די בזאת, הרי שבאותה עת הניף עם חבריו לקבוצת הנוער את גביע המדינה לנוער, לאחר ניצחון 0:2 על מכבי פתח תקווה.

את עונת 2021/22 התחיל החלוץ עם מ.ס אשדוד ולאחר מספר חודשים ירד לליגה הלאומית והיה לשחקנה של אדומים אשדוד, עוד כשהייתה קיימת. חמזה סיים את העונה עם תשעה שערים. מעבר לכך, שיחק בהפועל רמת גן, הפועל ניר רמת השרון ושמשון פזטל תל אביב (ליגה א’ דרום), שם רשם 15 שערים.

מכבי אחי נצרת תפתח את עונת 2025/26 ב-29.08, זאת במסגרת סיבוב ה’ בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של עלאא סאיג את עירוני נשר, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע.

מעבר לכך, ב-05.09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א’ צפון, מכבי אחי נצרת תצא למשחק חוץ, כאשר תפגוש את היורדת הטרייה מהליגה הלאומית, הפועל אום אל פאחם, אותה יאמן בעונה הקרובה מוחמד אגבאריה, שהוביל את הנוער של מכבי הרצליה לליגת העל לנוער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */