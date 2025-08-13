יום רביעי, 13.08.2025 שעה 10:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ריינה במו"מ מתקדם עם גאנם על מנת שימשיך

ל-ONE נודע כי הקבוצה חידשה קשר עם החלוץ שסיים את חוזהו בסיום העונה החולפת, במטרה שיישאר לעונה נוספת. נעשים מאמצים להשאיר גם את סייד אבו פרחי

קייס גאנם (שחר גרוס)
קייס גאנם (שחר גרוס)

בבני ריינה מעבירים הילוך וממשיכים לנסות ולהתחזק. ל-ONE נודע לראשונה כי הקבוצה חידשה את הקשר עם החלוץ קייס גאנם ונמצאת איתו במשא ומתן מתקדם על מנת להשאירו עונה נוספת בקבוצה.

גאנם עזב את ריינה בסיום העונה האחרונה ולא התאמן החל מתחילת העונה זאת לאחר שגם שאף לשחק בחו"ל ובדק מספר אופציות. בריינה משוכנעים שגאנם יעשה את ההבדל וישדרג את ההתקפה אחרי שמספר שחקנים עזבו אותה בקיץ הנוכחי.

במקביל לכל זה, בקבוצה רוצים לעשות מהלך להשאיר גם את סייד אבו פרחי שחזר למכבי תל אביב, ולצרף חלוץ זר נוסף על מנת לתגבר את ההתקפה של הקבוצה. בראשון, סלובודאן דראפיץ’ וחניכיו יפגשו את מכבי חיפה במסגרת משחקי הדירוג בגביע הטוטו.

