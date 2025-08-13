ריינה במו"מ מתקדם עם גאנם על מנת שימשיך

בבני ריינה מעבירים הילוך וממשיכים לנסות ולהתחזק. ל-ONE נודע לראשונה כי הקבוצה חידשה את הקשר עם החלוץ קייס גאנם ונמצאת איתו במשא ומתן מתקדם על מנת להשאירו עונה נוספת בקבוצה.

גאנם עזב את ריינה בסיום העונה האחרונה ולא התאמן החל מתחילת העונה זאת לאחר שגם שאף לשחק בחו"ל ובדק מספר אופציות. בריינה משוכנעים שגאנם יעשה את ההבדל וישדרג את ההתקפה אחרי שמספר שחקנים עזבו אותה בקיץ הנוכחי.

במקביל לכל זה, בקבוצה רוצים לעשות מהלך להשאיר גם את סייד אבו פרחי שחזר למכבי תל אביב, ולצרף חלוץ זר נוסף על מנת לתגבר את ההתקפה של הקבוצה. בראשון, סלובודאן דראפיץ’ וחניכיו יפגשו את מכבי חיפה במסגרת משחקי הדירוג בגביע הטוטו.