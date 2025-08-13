יום רביעי, 13.08.2025 שעה 17:57
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

המאבק על ההופעות של אייל גולן בר"ג מתחדש

חשיפת "שיחת היום": אתמול נערכה שיחה בין העירייה להתאחדות. הזמר רוצה לקיים 6 הופעות באצטדיון. העירייה מנסה למשוך את זה, בהתאחדות רוצים לסגור

|
אייל גולן (חגי מיכאלי)
אייל גולן (חגי מיכאלי)

מתחדש המאבק על ההופעות של אייל גולן באצטדיון ר"ג לקראת הופעתו האחרונה הערב (רביעי) של עומר אדם באצטדיון הלאומי, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום”. כזכור, הסוגייה הגיע עד לבית המשפט, כאשר גולן תבע את עיריית ר"ג וההתאחדות לכדורגל בגין קיפוח לעומת אדם, אך בית המשפט דחה את הבקשה בגלל שהחוזה עם גולן לא נחתם.

בעיריית ר"ג לא רוצים שגולן יופיע באצטדיון ר"ג, יש שם החלטה עקרונית בעירייה בגלל הטענות שעלו נגד גולן. במקביל, בהתאחדות לכדורגל רוצים לסגור את ההופעות של גולן.

בדיון שהתקיים בין הצדדים אתמול עלה כי בממוצע בהופעות של עומר אדם, התקבלו כ-10 קריאות למוקד העירוני עם תלונות של תושבים. מדובר במספר זניח לעומת עשרות ואף מאות תלונות כאשר יש פעילות בפארק לאומי וכו'.

אצטדיון ר"ג לקראת הופעתו של עומר אדם (חגי מיכאלי)אצטדיון ר"ג לקראת הופעתו של עומר אדם (חגי מיכאלי)

בהתאחדות לכדורגל, שם תומכים בהופעות של גולן, רוצים לחתוך את הדברים בשבוע הבא, ולא לתת לעיריית ר"ג למשוך את זמן ההחלטה. אגב, בעיריית ר"ג לוקחים כעת את הקרדיט על ההופעות של עומר אדם. בהתאחדות שהייתה זו שסגרה את הכל, העבירו מסר לעיריית ר"ג: אין לנו בעיה שתיקחו את כל הקרדיט עליכם, ניתן לכם בשמחה.

גולן, בעתירתו בזמנו לבית המשפט שהוגשה באמצעות עורכי הדין עמית חדד, נועה מילשטיין ונופר שטטר, כתב: "מר אייל גולן הוא אחד הזמרים הפופולאריים והנשמעים בישראל", והודגש כי סדרת הופעות קודמת שלו באצטדיון בלומפילד נקטעה לאחר הופעה אחת בלבד בעקבות מבצע "עם כלביא", שפרץ באותו הערב.

על מנת לאפשר לעשרות אלפי רוכשי כרטיסים לממש את רכישתם ולמנוע אובדן של כ-30 מיליון ש"ח, פנתה החברה להתאחדות לכדורגל והגיעה עמה להסכמות על קיום הופעות באצטדיון ר"ג.

ההתאחדות הסכימה, אך עיריית רמת גן שלחה ביום 6.7.2025 מכתב סירוב בטענה ל"עומס יתר", "חוסר נוחות לתושבים" ו"לחץ גובר על צירי התנועה". אלא שגולן טען  כי מדובר בנימוקים שמסווים את המניע האמיתי: "היועצת המשפטית נימקה את סירוב העירייה. אף שידוע לה היטב שאסור לשקול תיקי חקירה סגורים, ולכן היא הסוותה את סירובה בשיקולים אובייקטיביים לכאורה".

איך זה יסתיים? אייל גולן (שחר גרוס)איך זה יסתיים? אייל גולן (שחר גרוס)

בכתב העתירה נאמר: "המהירות מהשטן, והשיקולים האובייקטיביים האלה מתגלים במערומיהם. עצם ניסיון ההסוואה מלמד שהעירייה מודעת לפגם שבסירוב האמור". בעתירה ציינו כי העירייה אישרה את הופעותיו של עומר אדם באותו מיקום ובאותה תקופה, מה שמעיד לטענת העותרת על אפליה פסולה: "החלטת העירייה שמונעת ממר גולן להופיע באצטדיון ר"ג, היא החלטה מפלה".

עוד נטען כי סגן ראש העיר, רועי ברזילי, פרסם פוסטים נגד גולן וכתב בין היתר: "אסור שננרמל התנהגויות כל כך פסולות", ו"מן הראוי שזמר כמו אייל גולן לא יופיע במקום ממלכתי". לדברי אייל גולן, אלו דברי הסתה שמלמדים בבירור על השיקול הפסול בהחלטת העירייה.

בעתירה הודגש כי גולן אינו בעל עבר פלילי וכי תיקי החקירה נגדו נסגרו פעמיים: ב-2014 וב-2023. "העירייה לא רשאית להביא בחשבון את תיקיו הסגורים של מר גולן, בשים לב להוראות הברורות של חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019. שיקול זה הוא שיקול זר ומפלה באופן מובהק וחד משמעי", נכתב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */