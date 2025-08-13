"סולומון עשוי לעזוב", סוכנו: "הכיוון - אנגליה"

עונת 2025/26 כבר בפתח, אבל עתידו של מנור סולומון עדיין לא ברור. הקיצוני שחזר לטוטנהאם מהשאלה בלידס, חתום אצל התרנגולים עד קיץ 2028 ושמו נקשר למספר קבוצות בתקופה האחרונה, אם כי אין משהו קונקרטי בשלב זה.

העיתונאי פבריציו רומאנו דיווח שסולומון עשוי לעזוב את טוטנהאם בשבועות האחרונים של חלון ההעברות. על פיו, מועדונים בליגה הספרדית ובפרמייר ליג יצרו קשר בימים האחרונים ובטוטנהאם מודעים להתעניינות בסולומון.

למרות זאת, הסוכן שלומי בן עזרא אמר ל-ONE על עתידו של סולומון: “הכיוון הוא להישאר באנגליה, זו המטרה". כידוע, סולומון חזר לעצמו בעונה החולפת עם 10 שערים ו-13 בישולים ב-41 משחקים בצ’מפיונשיפ ובגביע האנגלי.

מנור סולומון בימי לידס (IMAGO)

בלידס היו שמחים לראות את סולומון ממשיך והמאמן דניאל פארקה אמר לאחרונה: “איבדנו את השחקן הטוב ביותר שלנו בחצי השני של העונה. זה ברור שאנחנו צריכים חיזוק בהתקפה".

גרהאם ביילי, מומחה העברות באנגליה, דיווח לפני שבוע וחצי שמחירו של סולומון צפוי להיות נמוך מ-20 מיליון ליש"ט. ימים יגידו אם כוכב נבחרת ישראל יקבל הזדמנות בטוטנהאם או יחפש לעצמו קבוצה חדשה לקראת העונה הקרובה.