יום רביעי, 13.08.2025 שעה 10:03
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

"סולומון עשוי לעזוב", סוכנו: "הכיוון - אנגליה"

פבריציו רומאנו דיווח כי ייתכן שהקיצוני ייפרד מטוטנהאם, שמודעת להתעניינות מהפרמייר ליג ומספרד. שלומי בן עזרא ל-ONE: "המטרה - להישאר באנגליה"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

עונת 2025/26 כבר בפתח, אבל עתידו של מנור סולומון עדיין לא ברור. הקיצוני שחזר לטוטנהאם מהשאלה בלידס, חתום אצל התרנגולים עד קיץ 2028 ושמו נקשר למספר קבוצות בתקופה האחרונה, אם כי אין משהו קונקרטי בשלב זה.

העיתונאי פבריציו רומאנו דיווח שסולומון עשוי לעזוב את טוטנהאם בשבועות האחרונים של חלון ההעברות. על פיו, מועדונים בליגה הספרדית ובפרמייר ליג יצרו קשר בימים האחרונים ובטוטנהאם מודעים להתעניינות בסולומון.

למרות זאת, הסוכן שלומי בן עזרא אמר ל-ONE על עתידו של סולומון: “הכיוון הוא להישאר באנגליה, זו המטרה". כידוע, סולומון חזר לעצמו בעונה החולפת עם 10 שערים ו-13 בישולים ב-41 משחקים בצ’מפיונשיפ ובגביע האנגלי.

מנור סולומון בימי לידס (IMAGO)מנור סולומון בימי לידס (IMAGO)

בלידס היו שמחים לראות את סולומון ממשיך והמאמן דניאל פארקה אמר לאחרונה: “איבדנו את השחקן הטוב ביותר שלנו בחצי השני של העונה. זה ברור שאנחנו צריכים חיזוק בהתקפה".

גרהאם ביילי, מומחה העברות באנגליה, דיווח לפני שבוע וחצי שמחירו של סולומון צפוי להיות נמוך מ-20 מיליון ליש"ט. ימים יגידו אם כוכב נבחרת ישראל יקבל הזדמנות בטוטנהאם או יחפש לעצמו קבוצה חדשה לקראת העונה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */