סיום: פ.ס.ז' - טוטנהאם 2:2

הרכבים וציונים

רגע לפני פתיחת עונת 2025/26 בליגות הבכירות, נותר עוד תואר אירופי אחד לקטוף ולהוסיף לארון הגביעים. זוכת ליגת האלופות, פריס סן ז’רמן, פוגשת בשעה זו את מחזיקת הליגה האירופית, טוטנהאם, במשחק שיקבע מי תהיה מחזיקת הסופר קאפ האירופי.

חניכיו של לואיס אנריקה, שהביסו 0:5 את אינטר בגמר ליגת האלופות, מגיעים למשחק לאחר שהציגו יכולת מרשימה בגביע העולם למועדונים: הם ניצחו בדרך אל הגמר קבוצות כמו אתלטיקו מדריד (0:4), באיירן מינכן (0:2), ובחצי הגמר הביסו גם את ריאל מדריד (0:4). בגמר, נעצרו והפסידו לצ’לסי 3:0 בקרב על התואר.

מנגד, התרנגולים עשו עונה לא טובה כאשר סיימו במקום ה-17 בפרמייר ליג והצילו את כבודם לאחר שפגשו את מנצ’סטר יונייטד בגמר הליגה האירופית, ניצחו 0:1, והבטיחו לעצמם מקום בליגת האלופות לעונה הקרובה. כזכור, טוטנהאם מגיע למשחק ללא הכוכב שלה יונג מין סון, שעזב לאחרונה ועבר ללוס אנג’לס FC.

בחמש שנים האחרונות, זכו בסופר קאפ מועדונים כמו באיירן מינכן (2020), צ’לסי (2021), ריאל מדריד (2022, 2024) ומנצ’סטר סיטי (2023). כעת, נותר לנו לראות מי תשלים את התמונה ותזכה בתואר בשנת 2025.