יום חמישי, 14.08.2025 שעה 00:00

פדרו פורו ונונו מנדש (רויטרס)

סיום: פ.ס.ז' - טוטנהאם 2:2

הסופר קאפ האירופי: קצב מדהים. ואן דה ואן (39) העלה ליתרון את התרנגולים, רומרו (48) הכפיל בנגיחה מדויקת, אך הצרפתים התעוררו וקאנג לי צימק

מערכת ONE | 13/08/2025 22:00
יום רביעי, 13/08/2025, 22:00אצטדיון בלואנרג'יסופר קאפ אירופי - גמר
טוטנהאם
הסתיים
2 2
שופט: ז'ואאו פדרו פינהיירו
פאריס סן-ז'רמן
הרכבים וציונים
 
 

רגע לפני פתיחת עונת 2025/26 בליגות הבכירות, נותר עוד תואר אירופי אחד לקטוף ולהוסיף לארון הגביעים. זוכת ליגת האלופות, פריס סן ז’רמן, פוגשת בשעה זו את מחזיקת הליגה האירופית, טוטנהאם, במשחק שיקבע מי תהיה מחזיקת הסופר קאפ האירופי.

חניכיו של לואיס אנריקה, שהביסו 0:5 את אינטר בגמר ליגת האלופות, מגיעים למשחק לאחר שהציגו יכולת מרשימה בגביע העולם למועדונים: הם ניצחו בדרך אל הגמר קבוצות כמו אתלטיקו מדריד (0:4), באיירן מינכן (0:2), ובחצי הגמר הביסו גם את ריאל מדריד (0:4). בגמר, נעצרו והפסידו לצ’לסי 3:0 בקרב על התואר.

מנגד, התרנגולים עשו עונה לא טובה כאשר סיימו במקום ה-17 בפרמייר ליג והצילו את כבודם לאחר שפגשו את מנצ’סטר יונייטד בגמר הליגה האירופית, ניצחו 0:1, והבטיחו לעצמם מקום בליגת האלופות לעונה הקרובה. כזכור, טוטנהאם מגיע למשחק ללא הכוכב שלה יונג מין סון, שעזב לאחרונה ועבר ללוס אנג’לס FC.

בחמש שנים האחרונות, זכו בסופר קאפ מועדונים כמו באיירן מינכן (2020), צ’לסי (2021), ריאל מדריד (2022, 2024) ומנצ’סטר סיטי (2023). כעת, נותר לנו לראות מי תשלים את התמונה ותזכה בתואר בשנת 2025.

מחצית שניה
  • '85
  • שער
  • שער! פ.ס.ז' צימקה ל-2:1: הקאמבק בדרך? ויטיניה הוריד לקאנג אין לי המחליף, וזה שחרר בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה היישר לפינה
  • '77
  • חילוף
  • חילוף נוסף בפ.ס.ז'. דואה יצא, גונסאלו ראמוס נכנס
  • '72
  • חילוף
  • גם פאליניה יצא, ארצ'י גריי נכנס
  • '72
  • חילוף
  • חילוף כפול בטוטנהאם. ריצ'ארליסון יצא, סולאנקה נכנס
לואיס אנריקה (רויטרס)
תומאס פרנק (רויטרס)תומאס פרנק (רויטרס)
  • '67
  • חילוף
  • גם אמרי יצא, קאנג אין לי נכנס
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל פ.ס.ז'. ברקולה יצא, מביה נכנס
  • '60
  • חילוף
  • חילוף ראשון בפ.ס.ז'. קברצאחליה יצא, פביאן רואיס נכנס
רודריגו בנטאנקור מול וורן זאיר אמרי (IMAGO)רודריגו בנטאנקור מול וורן זאיר אמרי (IMAGO)
ברדלי ברקולה רץ (IMAGO)ברדלי ברקולה רץ (IMAGO)
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • גם פאצ'ו נכנס לפנקס של השופט
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • גם ברקולה ספג כרטיס צהוב
  • '53
  • כרטיס צהוב
  • ריצ'ארליסון קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
כריסטיאן רומרו מאושר (רויטרס)
שחקני טוטנהאם חגגו (רויטרס)שחקני טוטנהאם חגגו (רויטרס)
כריסטיאן רומרו מתרומם וכובש (IMAGO)כריסטיאן רומרו מתרומם וכובש (IMAGO)
כריסטיאן רומרו נוגח (רויטרס)כריסטיאן רומרו נוגח (רויטרס)
  • '48
  • החמצה
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: שוב כדור חופשי. הפעם, פורו הגביה נהדר לרומרו שנגח חזק, צ'אבלייה הדף לשער שלו
  • '46
  • החמצה
  • החצי השני נפתח בקצב גבוה. ריצ'ארליסון קיבל כדור ברחבה ובעט היטב, אך צ'אבלייה היה במקום והדף
מחצית ראשונה
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
מיקי ואן דה ואן בטירוף (רויטרס)
מיקי ואן דה ואן רץ לחגוג (IMAGO)מיקי ואן דה ואן רץ לחגוג (IMAGO)
מיקי ואן דה ון כובש (IMAGO)מיקי ואן דה ון כובש (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור חופשי עלה אל הרחבה, פאליניה הגיע אליו ופגש את המשקוף, אך הריבאונד הגיע לוואן דה ואן שדחק מקרוב לרשת
  • '29
  • החמצה
  • חצי מצב נוסף לפ.ס.ז'. הפעם, התקפה מתפרצת, בסיומה ברקולה ניסה להעביר רוחב והכדור נבלם לקרן
  • '23
  • החמצה
  • הדזמנות גדולה ראשונה לטוטנהאם. קודוס שלח בכדור עומק את ריצ'ארליסון שבעט חזק מחוץ לרחבה, אך צ'אבלייה היה במקום והדף לקרן
נונו מנדש ומוחמד קודוס (IMAGO)נונו מנדש ומוחמד קודוס (IMAGO)
ויטיניה במאבק עם סאר (IMAGO)ויטיניה במאבק עם סאר (IMAGO)
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות של כדורגל, שתי הקבוצות מתקשות להגיע למצבים והמשחק מתנהל בעיקר במרכז המגרש
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. התקפה נפלאה של פ.ס.ז', קברצחאליה קיבל את הכדור ברחבה, אך בעט בסיבוב לא מספיק טוב ופספס את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ז'ואאו פדרו פינהיירו הוציא את ההתמודדות לדרך!
אשרף חכימי בחימום (רויטרס)אשרף חכימי בחימום (רויטרס)
שחקני פאריס סן ז'רמן בחימום (רויטרס)שחקני פאריס סן ז'רמן בחימום (רויטרס)
ריצ'ארליסון (IMAGO)ריצ'ארליסון (IMAGO)
גביע הסופר קאפ (IMAGO)גביע הסופר קאפ (IMAGO)
השלט בסופרקאפ (רויטרס)השלט בסופרקאפ (רויטרס)
