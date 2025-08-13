סיום: פ.ס.ז' - טוטנהאם 2:2

רגע לפני פתיחת עונת 2025/26 בליגות הבכירות, נותר עוד תואר אירופי אחד לקטוף ולהוסיף לארון הגביעים. זוכת ליגת האלופות, פריס סן ז’רמן, פוגשת בשעה זו את מחזיקת הליגה האירופית, טוטנהאם, במשחק שיקבע מי תהיה מחזיקת הסופר קאפ האירופי.
חניכיו של לואיס אנריקה, שהביסו 0:5 את אינטר בגמר ליגת האלופות, מגיעים למשחק לאחר שהציגו יכולת מרשימה בגביע העולם למועדונים: הם ניצחו בדרך אל הגמר קבוצות כמו אתלטיקו מדריד (0:4), באיירן מינכן (0:2), ובחצי הגמר הביסו גם את ריאל מדריד (0:4). בגמר, נעצרו והפסידו לצ’לסי 3:0 בקרב על התואר.
מנגד, התרנגולים עשו עונה לא טובה כאשר סיימו במקום ה-17 בפרמייר ליג והצילו את כבודם לאחר שפגשו את מנצ’סטר יונייטד בגמר הליגה האירופית, ניצחו 0:1, והבטיחו לעצמם מקום בליגת האלופות לעונה הקרובה. כזכור, טוטנהאם מגיע למשחק ללא הכוכב שלה יונג מין סון, שעזב לאחרונה ועבר ללוס אנג’לס FC.
בחמש שנים האחרונות, זכו בסופר קאפ מועדונים כמו באיירן מינכן (2020), צ’לסי (2021), ריאל מדריד (2022, 2024) ומנצ’סטר סיטי (2023). כעת, נותר לנו לראות מי תשלים את התמונה ותזכה בתואר בשנת 2025.
מחצית שניה
'85
- שער! פ.ס.ז' צימקה ל-2:1: הקאמבק בדרך? ויטיניה הוריד לקאנג אין לי המחליף, וזה שחרר בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה היישר לפינה
'77
- חילוף נוסף בפ.ס.ז'. דואה יצא, גונסאלו ראמוס נכנס
'72
- גם פאליניה יצא, ארצ'י גריי נכנס
'72
- חילוף כפול בטוטנהאם. ריצ'ארליסון יצא, סולאנקה נכנס
'67
- גם אמרי יצא, קאנג אין לי נכנס
'67
- חילוף כפול אצל פ.ס.ז'. ברקולה יצא, מביה נכנס
'60
- חילוף ראשון בפ.ס.ז'. קברצאחליה יצא, פביאן רואיס נכנס
'58
- גם פאצ'ו נכנס לפנקס של השופט
'56
- גם ברקולה ספג כרטיס צהוב
'53
- ריצ'ארליסון קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
'48
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: שוב כדור חופשי. הפעם, פורו הגביה נהדר לרומרו שנגח חזק, צ'אבלייה הדף לשער שלו
'46
- החצי השני נפתח בקצב גבוה. ריצ'ארליסון קיבל כדור ברחבה ובעט היטב, אך צ'אבלייה היה במקום והדף
מחצית ראשונה
'39
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור חופשי עלה אל הרחבה, פאליניה הגיע אליו ופגש את המשקוף, אך הריבאונד הגיע לוואן דה ואן שדחק מקרוב לרשת
'29
- חצי מצב נוסף לפ.ס.ז'. הפעם, התקפה מתפרצת, בסיומה ברקולה ניסה להעביר רוחב והכדור נבלם לקרן
'23
- הדזמנות גדולה ראשונה לטוטנהאם. קודוס שלח בכדור עומק את ריצ'ארליסון שבעט חזק מחוץ לרחבה, אך צ'אבלייה היה במקום והדף לקרן
'20
- 20 דקות של כדורגל, שתי הקבוצות מתקשות להגיע למצבים והמשחק מתנהל בעיקר במרכז המגרש
'8
- הזדמנות ראשונה במשחק. התקפה נפלאה של פ.ס.ז', קברצחאליה קיבל את הכדור ברחבה, אך בעט בסיבוב לא מספיק טוב ופספס את המסגרת
'1
- השופט ז'ואאו פדרו פינהיירו הוציא את ההתמודדות לדרך!