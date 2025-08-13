כך יונייטד שינתה את התוכנית של ברצלונה

ברצלונה תעמוד בפני החלטה משמעותית בקיץ 2026. העונה הקרובה תהיה ככל הנראה האחרונה של רוברט לבנדובסקי בקטלוניה, מה שאומר שאלופת ספרד תצטרך להחתים חלוץ בכיר חדש. היא סימנה אחד כזה – בנימין ששקו – כרכש ל-2026, אבל המעבר של הסלובני למנצ’סטר יונייטד, ששילמה עליו 85 מיליון אירו, שינה את התוכניות של בארסה.

ששקו בן ה-22 הרשים את המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו, שראה בו כשחקן אידיאלי להוביל את החוד בעידן שלאחר לבנדובסקי. הפולני בן ה-36 צפוי לסיים את חוזהו בקיץ 2026 ולעזוב את הקבוצה בגיל 37 לאחר ארבע עונות, כך שהבלאוגרנה יצטרכו להנחית רכש משמעותי להתקפה.

ברצלונה ידעה מראש שסיכויי ההישארות של ששקו בלייפציג קלושים, וכמובן שגם אם הוא היה עושה את המעבר בקיץ 2026, היה צפוי מאבק קשה מאוד לאור הבעיות הכלכליות של הקטלונים, בטח בהשוואה לקבוצות הפרמייר ליג. מעברו של ששקו הוא רק חלק מגל של רכישות יקרות הקיץ: יונייטד צירפה גם את מתיאוס קוניה מוולבס ב-74 מיליון אירו, ליברפול שילמה 95 מיליון על הוגו אקיטיקה מאיינטרכט פרנקפורט, וארסנל הוציאה 76 מיליון יורו (כולל משתנים) על ויקטור גיוקרש מספורטינג ליסבון.

עונה אחרונה בבארסה ככל הנראה. לבנדובסקי (IMAGO)

בארסה כבר חרגה ממה שחשבה שתוכל להרשות לעצמה מבחינה תקציבית, עם השקעה מוקדמת בשוער ז’ואן גרסיה כמחליף עתידי לטר שטגן, אך לא יכלה להתחייב לששקו.

כעת, נראה שבארסה תיאלץ לחשוב אחרת. בשלב זה, דקו לא פוסל תרחיש שבו במקום לצרף '9' קלאסי, ינסה המועדון לבנות קו התקפה דינמי יותר, עם שחקנים שמסוגלים לתפקד במגוון עמדות. בתוך הסגל הנוכחי כבר קיימים מועמדים לתפקיד הזה: מרקוס רשפורד, דני אולמו ופראן טורס – כולם יקבלו הזדמנות להוכיח שהם מסוגלים למלא את החלל.

צריך לזכור גם שבקיץ הבא תגיע לסיומה הקדנציה של ז’ואן לאפורטה כנשיא וייערכו בחירות. סביר להניח שלא מעט שמות של חלוצים בכירים ייזרקו לאוויר כחלק מהקמפיינים של המועמדים השונים עם הבטחות להחתמות – בתנאי שאותו מועמד ינצח בבחירות כמובן.