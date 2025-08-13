יום רביעי, 13.08.2025 שעה 09:59
הגיע הזמן: מכבי אתא ביאליק צירפה חלוץ חדש

שחף ספיר (22), שגדל בהפועל קריית שמונה, יחבור לקבוצה של אבי סבג. הוא התכבד ב-36 שערים בשנתיים וחצי ואת העונה החולפת פתח בהפועל עכו מהלאומית

|
טום עזריאל, שחף ספיר ואדם קידן (מכבי אתא ביאליק)
טום עזריאל, שחף ספיר ואדם קידן (מכבי אתא ביאליק)

חלוץ חדש נוחת בקבוצת האיחוד שנוצרה בשנת 2020 בין קריית אתא לקריית ביאליק. במועדון צירפו לסגל של אבי סבג את לא אחר מאשר שחף ספיר, החלוץ בן ה-22, שידע בשתי העונות (וחצי) האחרונות להרשית 36 פעמים מול יריבותיו מליגה ב’ ו-א’. הוא חתם לעונה הקרובה בנוכחותם של טום עזריאל, נציג המועדון, ואדם קידן, נציגו של השחקן.

את עונת 2024/25 פתח שחף הצעיר במדי הפועל עכו מהליגה הלאומית, במדיה רשם 18 הפועות. בתחילת פברואר עבר להפועל מגדל העמק מליגה א’ צפון, שם שיחק ארבעה משחקים בלבד, לנוכח סגירת הליגה הצפונית בידי ההתאחדות, כשמשם חבר לשמשון פזטל תל אביב מליגה א’ דרום. במגדל העמק, רשם צמד שערים ובשמשון הוסיף שלושה שערים למאזנו באותה עת.

עונת 2022/23 הייתה הראשונה שלו בבוגרים, אחרי שסיים גיל נוער במדי הפועל רעננה, לאחר שנים בהפועל קריית שמונה. החלוץ חבר תחילה להפועל עירוני כרמיאל מליגה ב’ צפון א’, במדיה רשם 20 שערי ליגה, לצד שלושה שערים במסגרת הגביע. בעונת 2023/24, הגיע למ.ס. קריית ים, ששיחקה אז בליגה א’ צפון, במדיה רשם שמונה שערים.

מכבי אתא ביאליק תפתח את עונת 2025/26 ב-29.08, זאת במסגרת סיבוב ה’ בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של אבי סבג את מ.ס טירה, במשחק בית, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05.09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א’ צפון, מכבי אתא ביאליק תארח בביתה את העולה החדשה, הפועל עירוני כרמיאל.

