"רודריגו שלח מסר לאלונסו: 'תנו לעונה להתחיל'"

ריאל מדריד תפתח את הליגה הספרדית ביום שלישי מול אוססונה (שידור חי בערוץ ONE) ואמש (שלישי) היא הביסה 0:4 את טירות במשחק הכנה. “הקוסמים של צ’אבי אלונסו", נכתב בעיתון ‘אס’ על קיליאן אמבפה וארדה גולר, בעוד ב’מארקה’ נכתב: “תחושות טובות".

אמבפה (צמד) ואדר מיליטאו כבשו את שלושת השערים הראשונים, אבל השחקן המדובר ביותר בריאל בכל הנוגע לעתידו הוא רודריגו, שהיה חתום על השער הרביעי. “רודריגו שלח מסר", נכתב ב’מארקה’ על הקיצוני שלא ברור אם יישאר, זאת אחרי שכתב ברשתות החברתיות: “תנו לעונת 2025/26 להתחיל".

עוד נכתב ב’מארקה’: “אם יש משהו אחד ברור מההרכבים של צ’אבי אלונסו בגביע העולם למועדונים ובמשחק ההכנה מול טירול, זה שרודריגו יהיה שחקן מחליף, אבל הוא לא מוותר. בזמן שהוא מחכה להכרעה על עתידו, הוא הגיב על המגרש עם שער נהדר אחרי שיתוף פעולה עם אמבפה".

שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)

על הצרפתי נכתב בעיתון המדרידאי: “אמבפה הוא החלוץ הטוב ביותר שיש לריאל, ויש לו את היכולת הטובה ביותר לשחק בכל מקום ולעשות את זה בצורה טובה. בתור מספר 9, 7, 10 או 11 – אמבפה הוא הטוב ביותר בריאל".