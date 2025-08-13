יום רביעי, 13.08.2025 שעה 09:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

אחרי המכתב: ג'אנלואיג'י דונארומה מתקרב לסיטי

שוער פ.ס.ז' צפוי לרשת את אדרסון בשער התכולים, ניוקאסל הודיעה על החתמת בלם מילאן ורוצה את קשר אסטון וילה, וליברפול סימנה בלם צעיר. העברות

|
ג׳אנלואיג׳י דונארומה (IMAGO)
ג׳אנלואיג׳י דונארומה (IMAGO)

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# שחקנים רבים בחרו עד כה לסרב להגיע לניוקאסל, שרושמת באמצע אוגוסט את הרכש השלישי שלה בסך הכל לעונה החדשה, כשהפעם מאליק צ’יאו, בלמה של מילאן בשנים האחרונות, הצטרף תמורת 35 מיליון אירו וחתם על חוזה לטווח ארוך.

מאליק צמאליק צ'יאו (IMAGO)

דיווחים חמים:

# אחרי ההצהרה של השוער ג’אנלואיג’י דונארומה, נראה שזמנו בפאריס סן ז’רמן תם בטעם מר. כעת, השוער בוחן את האפשרויות העומדות לפניו כשנראה שהצעה ממנצ’סטר סיטי היא הכי רצינית לגביו כשהאיטלקי כבר הגיע לסיכום עם התכולים, זאת לפי הל’אקיפ.

גג'יאנלואיג'י דונארומה (רויטרס)

# אחרי שהבטיחה את הגעתו של צ’יאו, פבריציו רומאנו מדווח שהמטרה הבאה של ניוקאסל היא ג’ייקוב ראמזי, קשרה של אסטון וילה איתה היא הגיעה לסיכום על רכישתו תמורת 40 מיליון פאונד.

גג'ייקוב ראמזי (רויטרס)

# עוד מפבריציו, ליברפול דוחפת לצירופו של הבלם ג’ובאני לאוני בן ה-18 מפארמה, שחווה עונת פריצה במדי הצלבנים. הרדס מעוניינים בשחקן כבר עכשיו במטרה שישתלב בסגל של המאמן ארנה סלוט.

גג'ובאני לאוני (IMAGO)
