סטואיץ' על עתידו: אי אפשר לדעת אם אשאר

מכבי ת"א לא הרשימה במיוחד בניצחון 1:2 על חאמרון ספרטנס וזה בלשון המעטה. מחר (חמישי, 21:00) הצהובים יקבלו הזדמנות לתקן את הרושם בגומלין וכמובן גם להבטיח את מקומם בפלייאוף הליגה האירופית, שם כבר מחכה דינמו קייב. המשחק מול חאמרון ייערך בבאצ’קה טופולה שבסרביה, ועוד לפני כן, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ ובלם הקבוצה נמניה סטואיץ’ דיברו במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

נמניה, איך זה יהיה להתאמן ביום הכי חם בישראל בעשרים השנים האחרונות בערך?

“לא קל להתאמן במזג האוויר הזה, אבל זה התפקיד שלנו ואנחנו חייבים לבוא ולעשות את זה”.

המשחק הקודם נגד חאמרון לא היה טוב. ניצחתם בסוף, אבל זה היה אחד המשחקים הרעים שראינו תחת לאזטיץ’. מה הסיבה שלא שיחקתם את המשחק שלכם?

”אני לא יכול להסכים עם זה. אולי לא שיחקנו כמו שרצינו, וזה קורה לפעמים. אבל זה גם קשה לשחק במגרש לא טוב, וקשה לשחק כשיש עשרה שחקנים מאחורי הכדור. אנחנו צריכים וחייבים לשחק טוב יותר, אין ספק, אבל לפעמים יש גם משחקים כמו נגד חאמרון”.

לאזטיץ: “לא מסופקים מאיך ששיחקנו"

יש שני שחקני הגנה זרים שהגיעו לקבוצה. אתה נשאר במכבי תל אביב?

“אני יודע. המועדון החתים שחקני הגנה, אין לי מה לומר על כך, אני נמצא כאן ואני נלחם על המקום שלי. אני לא יודע אם אשאר, בכדורגל אין לדעת מה יקרה בעתיד. במועדון הקודם שלי חתמתי לארבע עונות ואחרי כמה חודשים הגעתי לכאן, אין לדעת מה יהיה”.

מה אתם צריכים לעשות מחר כדי להעפיל לשלב הבא?

“אנחנו צריכים להיות טובים יותר עם הכדור, וצריכים להשתפר בדברים הפשוטים כי אנחנו קבוצה טובה יותר, וראינו את זה בעשר הדקות האחרונות. נגד פאפוס לא היה לנו מזל. במשחק הראשון הם קיבלו פנדל, במשחק השני כבשנו אבל היה נבדל קטן. בתחושה שלי, אנחנו קבוצה טובה יותר אבל לפעמים זה לא משנה. אני מקווה שנעפיל לליגה האירופית”.

ראינו בכל משחק שאתה משחק שאתה מאוד אמוציונלי במשחקים. לפעמים האווירה באצטדיון מרימה אותך. איך זה משפיע עלייך שיש משחקים עם 50 או 60 אוהדים בקהל?

“זה לא פשוט לשחק ללא קהל. בנוסף היו הרבה מסעות וזה לא קל. לפעמים האווירה היא שאנחנו משחקים משחקי ידידות, בעיקר כששיחקנו בבלגרד באצטדיון גדול אבל זה קשה בלי האוהדים. בטופולה זה יותר טוב עבורנו כי האצטדיון קטן יותר. הסיטואציה בישראל קשה, אתם יודעים את זה טוב ממני, ואני מקווה שזה ישתנה”.

נמניה סטואיץ' (שחר גרוס)

כשעלי קמארה חתם, היו דיווחים שזה בגלל שאתה ביקשת לעזוב מסיבות משפחתיות.

“דיברתי עם המועדון במהלך המלחמה עם איראן ואני יכול לומר שאחרי ההגעה לא דיברנו על עזיבה. בליץ’ דיבר איתי על הסיטואציה בישראל ושאל אותי על המלחמה והכל, סיפרתי לו שזה לא כמו בתקשורת, גם על המועדון סיפרתי רק דברים טובים”.

לאזטיץ: “לא מסופקים מאיך ששיחקנו. לא אני ולא השחקנים”

ז’רקו, מה אתה יכול לספר על בליץ’? זה היה הרעיון שלך להביא אותו כי הוא מסרביה?

“לבליץ’ יש שם. אני לא אביא שחקן בגלל שהוא סרבי, הוא הגיע לכאן כי הוא איכותי ויכול לעזור לקבוצה. הוא שחקן טוב ואני מקווה שהוא יראה את זה במכבי תל אביב. הוא יכול לשחק בכל מקום”

ניצחתם במשחק הקודם אבל בטח לא היית מסופק מאיך שנראיתם.

“אנחנו לא מסופקים מאיך ששיחקנו. לא אני ולא השחקנים. הייתי שחקן, אני יודע איזה קשה זה כשאין אווירה של משחק כדורגל, אבל אין הבדל בינינו לבין חאמרון בתחושה הזאת. אני מקווה שמחר זה ישתנה”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

דיברת על משחק ללא אווירה, אבל גם המשחק מחר יהיה ללא אווירה ותמיכה.

“המשחק מחר יהיה שונה. זה אולי נשמע כמו תירוץ, אבל אפשר היה לראות כמה היה חם בקפריסין גם אתמול במשחק של פאפוס נגד דינמו קייב מבחינת אווירה ואיך דינמו קייב לא הצליחה לנשום במזג האוויר הזה. המשטח מחר יהיה שונה לחלוטין ממה שהיה במלטה”.

בשנים הקודמות מכבי תל אביב הצליחה לנצח קבוצות כמו קרבאח ופרנצווארוש, וזו שנה שנייה ברצף שאתם לא מצליחים לעשות את זה. אתה יכול להסביר מה התרחש הקיץ? כי גם המשחק מול חאמרון לא היה טוב.

“אנחנו יכולים לדבר על ההופעה ויכולים לדבר על התוצאות. במציאות, אפשר לראות שכולם המעיטו בערכה של פאפוס והם הוכיחו שהם קבוצה טובה. נגדנו, הם נראו רע כי אנחנו שיחקנו טוב. בעשרה שחקנים הצלחנו ליצור יותר מפאפוס.

“לפעמים כשאתה ראוי אתה לא משיג וכשאתה לא ראוי אתה משיג ניצחון. בלי בלומפילד, הקהל, זה הרבה יותר קשה, אבל התפקיד שלו הוא להבין איך לשחק ולנצח. אם נסתכל על המשחק אתמול, לכמה מצבים הגיעה פאפוס מול דינמו קייב, תראו משחק שונה”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

אם צריך לנתח את המשחקים עד כה, נראה שהשחקנים מתקשים כרגע בהוראות הקבוצתיות. מה אתה עושה לשפר על זה?

“השחקנים צריכים למצוא תזמון טוב יותר במהלך המשחק. אנחנו חייבים לשפר הרבה דברים, זה לא אפשרי לשחק בצורה מושלמת ללא טעויות בשלב הזה של העונה. כל השחקנים מדברים על התנאים, אבל מחר נראה אם אלו תנאי הכושר והתיאום או שזה קשור להכנה שלנו”.

מליקה חוזר אחרי הטעות שביצע. אתה מתכוון להמשיך לתת קרדיט למשפתי?

“אתם תראו מחר”.