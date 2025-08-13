יום רביעי, 13.08.2025 שעה 09:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"קבוצה מישראל מעוניינת בקשר ואסקו דה גאמה"

דיווח בברזיל: מתאוס קרבאליו מחוזר על ידי קבוצה ישראלית וההצעה עשויה להגיע לשני מיליון אירו. היא כבר הגיעה לקשר בן ה-23 והוגדרה "טובה מאוד"

|
מתאוס קרבאליו (IMAGO)
מתאוס קרבאליו (IMAGO)

האם רכש ברזילאי נוסף יגיע לליגת העל? בברזיל דווח שוואסקו דה גאמה עשויה לקבל הצעה מקבוצה ישראלית על מתאוס קרבאליו, קשר אחורי ברזילאי בן 23.

בדיווח נכתב שמועדון ישראלי הביע התעניינות בקרבאליו וגם צוין שההצעה עשויה להגיע לגובה שני מיליון אירו. עדיין לא נוצר קשר עם ואסקו דה גאמה, אבל לפי הפרסום, ההערכה היא שזה יקרה בימים הקרובים.

לפי הדיווח, ההצעה עצמה כבר הגיעה לקרבאליו ולמקורביו, והיא "טובה מאוד", כך לפי הפרסום. עוד נכתב שהמו"מ עשוי לצבור תאוצה בתקופה הקרובה.

מתאוס קרבאליו (משמאל). יגיע לישראל? (IMAGO)מתאוס קרבאליו (משמאל). יגיע לישראל? (IMAGO)

כמו כן נכתב שקרבאליו לא קיבל הרבה הזדמנויות בוואסקו. העונה, ב-28 משחקים בכל המסגרות, הקשר שותף ב-28 משחקים בסך הכל וקיבל 973 דקות, כשהוא פתח בהרכב תשע פעמים בלבד. הוא ספג העונה ארבעה כרטיסים צהובים.

קרבאליו נרכש על ידי ואסקו בסכום של 430,000 אירו בינואר 2024. לפני כן הוא הצטרף למועדון בהשאלה, ובעברו שיחק גם בנאוטיקו הברזילאית.

