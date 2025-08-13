יום רביעי, 13.08.2025 שעה 07:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א

התשובה לדונצ'יץ'? "לברון נראה כמו גיבור על"

אחרי השינוי שעבר הסלובני, ג'יימס העלה תיעוד שלו מההכנות לעונה הקרובה וב'ספורטס אילוסטרייטד' התלהבו מכוכב הלייקרס בן ה-40, שיפתח עונה מס' 23

|
לברון ג'יימס (אינסטגרם)
לברון ג'יימס (אינסטגרם)

לוקה דונצ'יץ' הציג גזרה חדשה לקראת היורובאסקט והעונה הקרובה בלוס אנג’לס לייקרס, ונראה שהוא נתן מוטיבציה ללברון ג’יימס. הסופרסטאר בן ה-40 הזכיר באיזו מפלצת פיזית מדובר כשהעלה תיעוד שלו בעיצומן של ההכנות לעונה הקרובה.

כוכב הלייקרס, שזכה ארבע פעמים באליפות ה-NBA, אמנם עובר קיץ מוזר שבו לראשונה בקריירה הוא לא השחקן המרכזי בקבוצה שלו, אבל על המחויבות שלו אין עוררין.

בסרטון חדש שהעלה לאינסטגרם, ג'יימס נראה בכושר פיזי מצוין, עד כדי כך שב’ספורטס אילוסטרייטד’ נכתב: “לברון, בגיל 40, נראה כמו גיבור על".

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' בגזרתו החדשה (IMAGO)

העונה הקרובה תהיה ה-23 של לברון בליגה – יותר ממה שחלק מהשחקנים הצעירים ראו כדורסל בחיים. הוא אמנם כבר לא המרכז של הלייקרס, כאשר דונצ'יץ' מוגדר כיום כפנים של הפרנצ'ייז, אבל לברון ממשיך להיות חלק בלתי נפרד מהקבוצה לאחר שמימש את אופציית השחקן שלו לעונה נוספת בשווי של 52.6 מיליון דולר.

אגב, את האימון המדובר לברון עשה בבית, ולא שוב במתקן של היריבה העירונית, הקליפרס - מה שהעלה בעבר לא מעט תהיות. כך או כך, ג'יימס ממשיך להוכיח שהוא פנומן ונראה בכושר מצוין לקראת העונה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */