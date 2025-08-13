התשובה לדונצ'יץ'? "לברון נראה כמו גיבור על"

לוקה דונצ'יץ' הציג גזרה חדשה לקראת היורובאסקט והעונה הקרובה בלוס אנג’לס לייקרס, ונראה שהוא נתן מוטיבציה ללברון ג’יימס. הסופרסטאר בן ה-40 הזכיר באיזו מפלצת פיזית מדובר כשהעלה תיעוד שלו בעיצומן של ההכנות לעונה הקרובה.

כוכב הלייקרס, שזכה ארבע פעמים באליפות ה-NBA, אמנם עובר קיץ מוזר שבו לראשונה בקריירה הוא לא השחקן המרכזי בקבוצה שלו, אבל על המחויבות שלו אין עוררין.

בסרטון חדש שהעלה לאינסטגרם, ג'יימס נראה בכושר פיזי מצוין, עד כדי כך שב’ספורטס אילוסטרייטד’ נכתב: “לברון, בגיל 40, נראה כמו גיבור על".

לוקה דונצ'יץ' בגזרתו החדשה (IMAGO)

העונה הקרובה תהיה ה-23 של לברון בליגה – יותר ממה שחלק מהשחקנים הצעירים ראו כדורסל בחיים. הוא אמנם כבר לא המרכז של הלייקרס, כאשר דונצ'יץ' מוגדר כיום כפנים של הפרנצ'ייז, אבל לברון ממשיך להיות חלק בלתי נפרד מהקבוצה לאחר שמימש את אופציית השחקן שלו לעונה נוספת בשווי של 52.6 מיליון דולר.

אגב, את האימון המדובר לברון עשה בבית, ולא שוב במתקן של היריבה העירונית, הקליפרס - מה שהעלה בעבר לא מעט תהיות. כך או כך, ג'יימס ממשיך להוכיח שהוא פנומן ונראה בכושר מצוין לקראת העונה הקרובה.