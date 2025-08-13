יום רביעי, 13.08.2025 שעה 01:44
לאומית גברים סל 25-26
00-00א.ס. אשקלון
00-00א.ס. רמה"ש
00-00אליצור אשקלון
00-00אליצור יבנה
00-00אליצור נתניה
00-00הפועל חיפה
00-00מ.כ. עוטף דרום
00-00עירוני נהריה
00-00הפועל מגדל העמק
00-00מ.ס צפת
00-00מכבי רחובות
00-00אליצור שומרון

רכש מעניין: חסן דיארה סיכם בעירוני רעננה

העולה החדשה לליגת ווינר סל סיכמה עם הרכז (24) ששיחק ביוקון מליגת המכללות בארה"ב. העמיד ממוצעים של 7.7 נק', 5.7 אס' ו-3.7 ריב' בעונה האחרונה

|
חסן דיארה (IMAGO)
חסן דיארה (IMAGO)

בזמן שהקיץ עמוס עבור נבחרות ישראל בכל הגילאים, הקבוצות הישראליות בכדורסל מתכוננות לעונה הקרובה, כאשר העולה הטרייה לליגת ווינר סל, עירוני נהריה, סיכמה על רכש חדש ושם מפתיע – חסן דיארה מליגת המכללות בארה”ב.

חסן דיארה (24, 1.88) הוא רכז שנולד בניו יורק ומשחק כיום ביוקון האסקיז מליגת המכללות בארצות הברית, כאשר בעונה האחרונה הוא הפך להיות הרכז הבכיר בקבוצה, הופיע בכל 35 המשחקים, פתח ב-28 מתוך ה-30 האחרונים וסיים את העונה עם ממוצע של 7.7 נק’, 5.7 אסיסטים ו-3.7 ריבאונדים ב-27.9 דק’ למשחק.

לפני שהפך לרכז הבכיר של קבוצתו, בעונת 2023/24 נבחר לשחקן השישי בליגה שלו וכעת כאמור מגיע לעירוני נהריה, שכזכור העפילה בעונה האחרונה לליגה הראשונה בישראל, זאת לאחר שסיימה במקום הראשון בלאומית, כשכזכור מכבי ראשון לציון העפילה מהפלייאוף יחד איתה.

