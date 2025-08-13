רכש מעניין: חסן דיארה סיכם בעירוני רעננה

בזמן שהקיץ עמוס עבור נבחרות ישראל בכל הגילאים, הקבוצות הישראליות בכדורסל מתכוננות לעונה הקרובה, כאשר העולה הטרייה לליגת ווינר סל, עירוני נהריה, סיכמה על רכש חדש ושם מפתיע – חסן דיארה מליגת המכללות בארה”ב.

חסן דיארה (24, 1.88) הוא רכז שנולד בניו יורק ומשחק כיום ביוקון האסקיז מליגת המכללות בארצות הברית, כאשר בעונה האחרונה הוא הפך להיות הרכז הבכיר בקבוצה, הופיע בכל 35 המשחקים, פתח ב-28 מתוך ה-30 האחרונים וסיים את העונה עם ממוצע של 7.7 נק’, 5.7 אסיסטים ו-3.7 ריבאונדים ב-27.9 דק’ למשחק.

לפני שהפך לרכז הבכיר של קבוצתו, בעונת 2023/24 נבחר לשחקן השישי בליגה שלו וכעת כאמור מגיע לעירוני נהריה, שכזכור העפילה בעונה האחרונה לליגה הראשונה בישראל, זאת לאחר שסיימה במקום הראשון בלאומית, כשכזכור מכבי ראשון לציון העפילה מהפלייאוף יחד איתה.