זינוק בעליה: בית"ר י-ם 2009 נערכת לליגת העל

פינת זינוק בעליה - פינת הפרגון שלנו לקבוצות נוער ונערים, שלא זכו באליפות, אך הצליחו לעלות לליגה גבוהה יותר, מאירה היום על קבוצת שנתון 2009 של בית"ר ירושלים - סגנית אלופת ארצית דרום בשנתון נערים ב', שסיימה את העונה עם העפלה דרמטית באמצעות משחקי המבחן לליגת העל, הישג שממנו תהנה קבוצת שנתון 2010, שזכתה באליפות ארצית דרום של שנתון נערים ג' ועל פועלה הארנו בכתבה בפינת ליגת האלופות. קבוצת שנתון 2009 של בית"ר ירושלים תחל ביום ראשון את דרכה בליגת העל של שנתון נערים א' במשחק חוץ מול מכבי חיפה. את מקומה בליגת העל השיגה הקבוצה מהבירה, בזכות זכייתה של קבוצת שנתון 2008 באליפות ארצית דרום, קבוצה שגם על פועלה הארנו בכתבה בפינת ליגת האלופות.

קבוצת שנתון 2009 של בית"ר ירושלים ניהלה ברוב שלבי העונה מאבק צמוד על הזכייה באליפות ארצית דרום מול הפועל ראשל"צ, שבשלב מתקדם של הסיבוב השני ניצחה 0:5 בביתה את משחק העונה בין הקבוצות ומשם נסללה דרכה להבטחת הזכייה באליפות עוד לפני המחזור האחרון. בית"ר ירושלים סיימה את הליגה הסדירה במקום השני עם כ-77.5 אחוזי הצלחה, כשהיא מרוחקת 8 נקודות מהפועל ראשל"צ.

בית"ר ירושלים לא אמרה נואש והסתערה על משחקי המבחן במטרה לחגוג בסיום העונה העפלה לליגת העל. בתוך שלושה ימים פקדה הקבוצה מהבירה את האצטדיון הלאומי בר"ג פעמיים: לאחר ניצחון 0:2 על מכבי חפר - סגנית אלופת ארצית צפון (יהונתן צבי ויונתן בן חנן), התייצבה בית"ר ירושלים למשחק מול הפועל כפר סבא - שברוב שלבי העונה הייתה במרכז טבלת ליגת העל. שער של ינון אלקוקין העלה את הירושלמים ליתרון בדקה ה-32, אך שער שכבש דור חלף בדקה ה-54 קבע שוויון 1:1, שבהמשך שלח את המשחק להכרעה בהארכה. משזו לא הושגה עבר המשחק להכרעה בדו קרב פנדלים מורט עצבים, במהלכו שוער בית"ר ירושלים, שליו פרץ, הדף שלוש בעיטות ובסיומו בית"ר ירושלים חגגה ניצחון 2:3 וסימנה וי על מטרת המועדון - העפלה לליגת העל.

בית"ר ירושלים נערים ב' (קרדיט צילום: מדיה בית"ר ירושלים)

גם מבחינת יחס השערים בית"ר ירושלים סיימה את העונה עם המאזן השני בטיבו בליגה. הגנת הקבוצה בראשות השוער - שליו פרץ והבלם - אורי כהן ספגה 27 שערים. התקפת הקבוצה כבשה 96 שערים, חמישה שחקנים סיימו עונה עם מאזן הבקעות דו ספרתי: ינון אלקוקין - מלך שערי הקבוצה עם 17 שערים, יונתן בן חנן כבש 14 שערים, יהונתן בן ששון כבש 13 שערים, יהונתן צבי וליאם קורן כבשו 11 שערים כ"א.

גם במפעל גביע המדינה עשתה בית"ר ירושלים חיל, כשהגיעה עד לשלב רבע הגמר בו הודחה ע"י הפועל חדרה, שניצחה 0:3, אך במהלכו רשמה הקבוצה ניצחון דרמטי 3:4 במשחק הדרבי מול בית"ר נורדיה וגולת הכותרת - ניצחון 1:3 ביתי במשחק שמינית הגמר מול מי שזכתה בהמשך באליפות המדינה, מכבי פ"ת.

את הקבוצה הובילו להישג הגדול המאמן - תומר מסיקה, ועוזרו - בר כהן. תומר מסיקה, שממשיך עם שנתון 2010 לעונה חדשה בליגת העל של שנתון נערים ב', שם את הדגשים להצלחת קבוצת שנתון 2009: “ראשל"צ קבוצה מעולה, שעשתה את זה בצדק, באמת הייתה יריבה טובה מאוד ומגיע להם שאפו על ההישג. שילמנו בסיבוב הראשון מחיר יקר על הדרך שלנו להפוך לקבוצה יותר טובה, אך בסוף סיימנו את העונה קבוצה שונה מזו שהתחילה אותה.

שחקני נערים ב' של בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)

“במשחק מול כפר סבא באו לידי ביטוי על הצד הטוב ביותר הדברים שעליהם עבדנו - הסבלנות, הבניה, הפסים הקצרים, התשת היריבה. בהארכה ראו את זה, למרות שלא היינו מסוכנים ליד השער, אבל המרכיבים האלה היו הערך המוסף שהבאנו למשחק מול כפר סבא, שנערך שלושה ימים אחרי משחק המבחן הראשון, שאותו סיימנו פצועים וחבולים, למרות הכל באנו כמו גדולים”.

רועי טלמור, שמכין בימים אלה את הקבוצה לאתגר הגדול בליגת העל של שנתון נערים א', דרוך לקראת האתגר הגדול: “את שנתון 2009 אני מכיר טוב מאוד משנה שעברה. השחקנים עלו מהפלייאוף אחרי עונה טובה מאוד. ברור שההפרש בין ליגת העל לארצית הוא גדול מאוד בכל ההיבטים בדגש על פיזיות, מהירות , קצב, טכניקה.

“אנחנו מודעים שנצטרך לעבוד מאוד קשה כדי לצמצם את הפער. מבחינת הסגל, רוב השחקנים כבר עם הסכמים לשנים קדימה, ככה שיש לנו קבוצה ירושלמית ברובה בתוספת כמה שחקנים חדשים. עונה שאחרי עליית ליגה - זאת העונה הכי מאתגרת. המטרה לשחק את אותו סגנון והכדורגל הטוב שאפיין את הקבוצה בליגה הארצית, גם בליגת העל. אחרי שכל המחלקה עלתה לליגת העל ברור שרוצים לתקוע יתד בליגה, משם להתקדם עוד צעד”.