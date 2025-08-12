היסטוריה בדימונה: קבוצות בכל השנתונים

מחלקת הנוער של מ.ס דימונה, בניהולם של אדיר נחשון ומשה סטקלר, ממשיכה בתהליך הגדילה וההתפתחות. לאחר שבעונה האחרונה ייצגו את המועדון קבוצות החל משנתון ילדים ג' ועד לשנתון הנוער, ללא קבוצה בשנתון נערים א', מודיעה הנהלת המועדון בגאווה גדולה, שהחל מהעונה הקרובה את המועדון ייצגו קבוצות החל משנתון טרום ב' ועד הבוגרים, כשבשנתוני ילדים ג' וילדים ב' יוקמו שתי קבוצות.

שני מאמנים באר שבעיים ידועים הצטרפו לצוות האימון של החטיבה הצעירה: סימון בלאלוב - שאימן שנים רבות במועדונים של העיר באר שבע וכן, במכבי אשקלון ומכבי פ"ת, מונה למנהל המקצועי של החטיבה הצעירה ויאמן את אחת מקבוצות ילדים ב', שבמועדון עושים מאמץ לרשום בליגת מרכז. בנוסף, מיכל צ'רניאק, שאימן שנים רבות במחלקת הנוער של הפועל באר שבע ולאחר מכן במחלקות הנוער של הפועל ראשל"צ ומכבי ת"א, מונה למאמן קבוצת טרום ב' ולמאמן ההעשרה של קבוצות המחלקה. במקביל, ישמש כעוזר מאמן קבוצת הבוגרים של מכבי עירוני אשדוד מליגה א'. צ'רניאק ובלאלוב מפעילים בבאר שבע אקדמיה עצמאית לאימוני העשרה לכדורגלנים.

במקביל, קבוצת הנוער של המועדון, שזכתה באליפות מחוז שפלה והעפילה לליגה הארצית, יצאה למחנה אימונים בבולגריה. הקבוצה תמשיך להתנהל תחת הדרכתו של המאמן רותם ניסן, ששיתף אותנו בסיכום העונה ובשאיפות של הקבוצה לעונה הקרובה בכתבה בפינת ליגת האלופות.

הנוער של דימונה בנתבג (באדיבות המועדון)

אדיר נחשון, מנהלה המקצועי של המועדון, מבשר בגאווה על תמונת המצב של המועדון: "אנחנו ממשיכים לגדול ואין ספק שמגיעות תודות לרה"ע - בני ביטון, למנהל רשות הספורט - רועי אמנו ולמחזיק תיק הספורט - יוסי איפרגן, שנותנים לנו רוח גבית חשובה ובזכות התמיכה והתקציבים שהם מעמידים לרשות המועדון ובפרט למחלקת הנוער, אנחנו יכולים לגדול ולהתנהל בסטנדרטים של מועדונים בדרג גבוה יותר. בחודש אוקטובר יעמוד לרשותנו מגרש חדש נוסף, שיעזור לנו לחלק עומסים ויעזור לנו בעונה שלאחר מכן לרשום עוד קבוצות ולאפשר ליותר ילדים להשתייך למסגרות ליגה.

אני שמח שהמעטפת המקצועית שלנו מונה 26 אנשי צוות, בהם שני מאמני שוערים - גלעד מימרן וקוסטה קונסטנטין, מארק מולוצ'ניקוב - מאמן מנטלי, מאמן הגנה - אבי מלכה, מאמן כושר - גל דדון, צוות אנליסטים, ציוד אימונים מתקדם והרבה דגש על טכנולוגיה. רכשנו שלוש מצלמות לצילום האימונים והמשחקים, אנחנו המועדון היחיד שעובד גם עם תוכנת איזי קואץ' וגם עם תוכנת ‘ווינינג פלאן’, שעוזרות למאמנים שלנו לשדרג את רמת ההתנהלות המקצועית".

שחקני קבוצת ילדים ג' באימון עם שרון אביטן וצוות הנבחרות (באדיבות המועדון)

המנהל המקצועי שבע רצון מרמת הקשר שנוצרה עם מאמנה החדש של קבוצת הבוגרים, שרון אביטן: "שרון מונה לתפקיד לפני כחודש וחצי, הוא מגלה הרבה עניין בקבוצת הנוער. חמישה שחקני נוער מתאמנים עם הקבוצה וצפויים לחתום על חוזים. שרון שימש שנים רבות כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, יש לו המון ניסיון ועוזר לנו מאוד עם הידע והתובנות המקצועיות שלו. אנחנו מודים מאוד לשרון וכמובן שמאחלים לקבוצת הבוגרים ולו הצלחה גדולה".

בנוסף, שיתף ביעדים של המחלקה לעונה הקרובה: "חשוב לנו לפתח שחקנים טובים מבחינה התנהגותית ומקצועית בכל השכבות. כמובן שכדי לעלות רמה חשוב שקבוצות הנערים שלנו ישחקו בדרג גבוה יותר. המטרות שלנו ברמה ההישגית, שקבוצות הנוער יעלו ליגה בסיום העונה. קבוצת הנוער שלנו תשחק לראשונה בליגה הארצית. אנחנו מאמינים שיש לנו חומר שחקנים איכותי וצוות מקצועי מצוין, שיוכלו להשתלב כבר בעונה הראשונה בחלק העליון של הטבלה בשלב ראשון ואולי אפילו להתמודד על עליה ללאומית".