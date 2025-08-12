יום שלישי, 12.08.2025 שעה 23:45
"מישהו החליט שלא אהיה חלק מפאריס סן ז'רמן"

דונארומה הודיע בהצהרה רשמית כי הוא לא ממשיך אצל אלופת אירופה: "מאוכזב ומדוכא, נתתי הכל מהיום הראשון". השוער האיטלקי עקץ את לואיס אנריקה?

ג'יאנלואיג'י דונארומה (רויטרס)
ג'יאנלואיג'י דונארומה (רויטרס)

סאגת ג'אנלואיג'י דונארומה. בצל דיווחים רבים על מנצ’סטר יוניטד ומנצ’סטר סיטי, השוער האיטלקי פרסם הערב (שלישי) הצהרה בה למעשה נפרד מפאריס סן ז’רמן – בה הוא לא אמור לשחק יותר. בעקבות אותם מילים, עתידו של האיטלקי אצל אלופת אירופה הובהר סוף סוף.

ההצהרה המלאה של דונארומה: “לאוהדי פאריס המיוחדים, מהיום הראשון שהגעתי, נתתי הכל - על המגרש ומחוצה לו - כדי להרוויח את מקומי ולהגן על השער של פאריס סן ז’רמן. לרוע המזל, מישהו החליט שאני לא יכול יותר להיות חלק מהקבוצה ולתרום להצלחת הקבוצה. אני מאוכזב ומדוכא. אני מקווה שתהיה לי הזדמנות להסתכל שוב בעיניים של האוהדים בפארק דה פרנס ולהיפרד כפי שצריך לעשות.

אם זה לא יקרה, אני רוצה שתדעו שהתמיכה והחיבה שלכם חשובות לי מאוד, ולעולם לא אשכח זאת. תמיד אשא איתי את הזיכרון של כל הרגשות, הלילות הקסומים, ואתכם, שגרמתם לי להרגיש בבית. לחבריי לקבוצה – המשפחה השנייה שלי – תודה על כל קרב, כל צחוק, כל רגע שחלקנו. תמיד תהיו אחים שלי. לשחק עבור המועדון הזה ולגור בעיר הזאת היה כבוד עצום. תודה לך, פאריס”.

דונארומה (IMAGO)דונארומה (IMAGO)

עוד באותה הצהרה, השוער רשם כי “מישהו החליט שאני לא יכול יותר להיות חלק מהקבוצה”, כאשר ניתן לייחס את עקיצה זו למאמן הקבוצה לואיס אנריקה. כמה שעות לפני הצהרת דונארומה, הספרדי על הקווים של הפריסאים הבהיר: “דונארומה מחוץ לסגל, זו החלטה שלי בלבד. אני אחראי ב-100%. אני רוצה שוער מסוג אחר וקיבלתי את ההחלטה הזו. הוא אחד השוערים הטובים בעולם כולו”.

