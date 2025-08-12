אם תעבור את חאמרון: מכבי ת"א מול דינמו קייב

מכבי תל אביב עדיין צריכה להשלים את המשימה שלה ולעבור את חאמרון ספרטנס המלטזית אחרי 1:2 במשחק הראשון במלטה, אך הערב (שלישי), היא כבר גילתה שדינמו קייב תהיה היריבה הבאה שלה, אם וכאשר תצליח לעבור את אלופת מלטה ולהפעיל לשלב הפלייאוף של הליגה האירופית.

רבים ראו בדינמו קייב פייבוריטית ברורה מול פאפוס, שלא הרשימה יתר על המידה בצמד המשחקים מול מכבי ת”א בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, אלא שאלופת קפריסין עשתה זאת שוב ודילגה מעל אלופת אוקראינה בצורה מרשימה, עם ניצחון כפול – 0:2 הערב, ו-0:3 בסיכום שני המפגשים.

הקפריסאים פתחו בסערה את ההתמודדות וכבר אחרי שתי דקות היה זה מיסלאב אורסיץ’ הקרואטי שהעלה אותם ליתרון, כאשר בדקה ה-55 ז’ואאו קוריירה הכפיל וסגר למעשה את הסיפור. אגב, בשלב הפלייאוף, פאפוס צפויה לפגוש את הכוכב האדום בלגרד, שמחזיקה ביתרון 1:3 על לך פוזנן הפולנית מהמשחק הראשון.