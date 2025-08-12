יום שלישי, 12.08.2025 שעה 22:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

צמד לאמבפה, ריאל מדריד גברה 0:4 על טירול

הבלאנקוס לא התקשו במשחק ההכנה האחרון לפני פתיחת הליגה מול האוסטרים. הצרפתי חגג פעמיים, אדר מיליטאו כבש ראשון, גם רודריגו הבקיע בצל הדיווחים

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד מוכנה לעונה. שבוע בדיוק לפני שהיא פותחת את העונה בליגה הספרדית במשחק מול אוססונה, סגנית אלופת ספרד רשמה הערב (שלישי) את משחק ההכנה האחרון שלה, בו גברה בקלילות 0:4 על טירול מהליגה האוסטרית. 

כבר אחרי 11 דקות, אדר מיליטאו שעלה לעזרת ההתקפה, נגח לרשת הגבהה מדויקת של ברהים דיאס. שתי דקות לאחר מכן, ספק בעיטה ספק מסירה של ארדה גולר הגיעה לאמבפה, שמתוך הרחבה ניער את הבלם וכבש בבעיטה חדה לרשת הגבוהה. 

נראה שאמבפה השאיר מאחור את הקיץ הלא פשוט שעבר עליו עם המחלה ממנה סבל, ובדקה ה-59 הצרפתי המשיך במופע שלו לאחר שקיבל מסירת עומק נהדרת מאורליאן טשואמני, חלף בקלילות על פני השוער וגלגל לרשת את השני שלו. 

אמבפה המשיך להיות לוהט, ובדקה ה-81 סידר גם לרודריגו להיכנס לחגיגה עם בישול לברזילאי, שכובש בצל חרושת שמועות ודיווחים גדולה שיש סביבו באשר לעזיבה אפשרית של הקבוצה למנצ’סטר סיטי שמעוניינת בו. בינתיים, הוא בריאל, והוא כובש. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */