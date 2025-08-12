צמד לאמבפה, ריאל מדריד גברה 0:4 על טירול

ריאל מדריד מוכנה לעונה. שבוע בדיוק לפני שהיא פותחת את העונה בליגה הספרדית במשחק מול אוססונה, סגנית אלופת ספרד רשמה הערב (שלישי) את משחק ההכנה האחרון שלה, בו גברה בקלילות 0:4 על טירול מהליגה האוסטרית.

כבר אחרי 11 דקות, אדר מיליטאו שעלה לעזרת ההתקפה, נגח לרשת הגבהה מדויקת של ברהים דיאס. שתי דקות לאחר מכן, ספק בעיטה ספק מסירה של ארדה גולר הגיעה לאמבפה, שמתוך הרחבה ניער את הבלם וכבש בבעיטה חדה לרשת הגבוהה.

נראה שאמבפה השאיר מאחור את הקיץ הלא פשוט שעבר עליו עם המחלה ממנה סבל, ובדקה ה-59 הצרפתי המשיך במופע שלו לאחר שקיבל מסירת עומק נהדרת מאורליאן טשואמני, חלף בקלילות על פני השוער וגלגל לרשת את השני שלו.

אמבפה המשיך להיות לוהט, ובדקה ה-81 סידר גם לרודריגו להיכנס לחגיגה עם בישול לברזילאי, שכובש בצל חרושת שמועות ודיווחים גדולה שיש סביבו באשר לעזיבה אפשרית של הקבוצה למנצ’סטר סיטי שמעוניינת בו. בינתיים, הוא בריאל, והוא כובש.