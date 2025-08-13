יום רביעי, 13.08.2025 שעה 06:31
כדורגל ישראלי

בדרך לחתימה בהפועל ת"א: צ'יקו נחת בישראל

הבלם הברזילאי הגיע במהלך הלילה לארץ, בהמשך היום יעבור בדיקות רפואיות ויחתום על החוזה: "יוסיף תכונות שהן קריטיות". ייכנס לסגל כבר מול ב"ש?

|
הבלם הברזילאי צ'יקו (IMAGO)
הבלם הברזילאי צ'יקו (IMAGO)

הפועל תל אביב קרובה מאוד להשלמת אחת ההחתמות המשמעותיות שלה הקיץ. הלילה (בין שלישי לרביעי) נחת בישראל הבלם הברזילאי, צ’יקו, שצפוי לעבור בדיקות רפואיות ובהמשך לחתום על חוזה בקבוצה. צ’יקו בן ה-26, המתנשא לגובה של 1.90 מטרים, מגיע ממועדון רסיפה מהליגה הבכירה בברזיל כדי לחזק בצורה משמעותית את מרכז ההגנה של אליניב ברדה וחניכיו. מועמדותו של צ'יקו נחשפה לראשונה ב-ONE. 

בעונה החולפת רשם הבלם 28 הופעות בכל המסגרות, ברובן פתח בהרכב, והוסיף שער ובישול. בזכות יציבותו והניסיון שצבר בליגה הברזילאית, נחשב צ’יקו לאחד מעוגני ההגנה של קבוצתו. צ'יקו מסיים את חוזהו בקיץ הבא ובהפועל השיגו עסקת השאלה עם אופציית רכישה מלאה בסיום העונה. 

בהפועל תל אביב מתלהבים מהצטרפותו של  צ'יקו לקבוצה ובטוחים שהוא יוסיף הרבה למשחק ההגנה שבונה ברדה. "לא בכל יום מגיע לישראל בלם בסדר גודל כזה. צ'יקו יוסיף הרבה ניסיון, פיזיות ומנהיגות, תכונות שהן קריטיות מבחינתנו. נקווה שהכל יעבור כמו שצריך ונהנה ממנו", אמרו בחודורוב. 

צצ'יקו (IMAGO)

אחד היתרונות של צ'יקו הוא כושר משחק מאחר והליגה הברזילאית בעיצומה. במועדון מקווים שהבלם הברזילאי ישתלב במהירות ויתרום מהיכולת שלו בקרוב מאוד. ייתכן ואם  הבדיקות הרפואיות יעברו כשורה, צ'יקו יערוך הופעת בכורה בסגל הפועל תל אביב כבר במוצאי שבת בחצי גמר גביע הטוטו.

