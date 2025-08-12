יום שלישי, 12.08.2025 שעה 21:42
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

בענף משלו: מונדו דופלנטיס קבע שיא עולם חדש

חודשיים לאחר ששבר את השיא עם 6.28 מטרים, אתלט העל עשה שוב שוב וחצה גובה אדיר של 6.29 מטרים במסגרת גראנד פרי בודשפט: "האווירה נתנה לי דחיפה"

|
מונדו דופלנטיס (רויטרס)
מונדו דופלנטיס (רויטרס)

בענף משל עצמו: אלוף העולם והאלוף האולימפי מונדו דופלאנטיס, אחד הספורטאים הגדולים בתולדות האתלטיקה, עשה זאת שוב. הערב (שלישי) בבודפשט, במסגרת מפגש הגראנד פרי ההונגרי, הוא שבר בפעם ה־13 בקריירה את שיא העולם בקפיצה במוט, כאשר חצה גובה אדיר של 6.29 מטרים.

דופלאנטיס, שהגיע לתחרות במומנטום נהדר אחרי זכייה שנייה ברציפות במדליית זהב אולימפית, הצליח לשפר את שיאו הקודם ב־1 ס"מ בלבד, בדיוק כפי שעשה בכל אחד מהשיאים הקודמים. בניסיון השני שלו, הוא הצליח לעבור את הרף בצורה מושלמת, תוך שהוא שוב מראה לעולם למה הוא נחשב למלך הבלתי מעורער של הענף.

השיא הקודם שלו, 6.28 מטרים, נקבע בחודש יוני האחרון בסטוקהולם. דופלאנטיס סיפר לאחר התחרות כי הרגיש שהערב הזה יכול להיות "משהו מיוחד" והודה לקהל ההונגרי על התמיכה האדירה. "האווירה הייתה פשוט מחשמלת, זה נתן לי את הדחיפה הנוספת שהייתי צריך", אמר.

עם ההישג המרשים הזה, דופלאנטיס ממשיך לכתוב את ספר השיאים מחדש, ומסמן שהוא עדיין רחוק מלמצות את הפוטנציאל. בגיל 25 בלבד, כשהוא שומר על יציבות ומראה עליונות מוחלטת בתחרויות הגדולות, קשה לראות מישהו שיכול לאיים עליו בשנים הקרובות. השאלה היחידה שנותרה – עד כמה גבוה עוד יוכל לקפוץ?

