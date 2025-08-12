תומר לוי, אקס מכבי פ"ת, חתם במ.כ. שדרות

ההחתמה אולי הכי נוצצת בתקופה האחרונה בליגות הנמוכות ובייחוד בליגה ב' דרום ב'. תומר לוי, המגן הימני בן ה-32 (יכול גם לתפקד כבלם) מי ששיחק במכבי פתח תקווה לא מעט שנים ואף קטף עמה את גביע המדינה (2023/24), חובר למ.כ. שדרות.

בנוכחותם של אהוד כחילה, המאמן, שעשה עבודה טובה מאוד מאחורי הקלעים, ביחס לשחקן, לצד נציגו של תומר, גיא וייס, במ.כ. שדרות הציגו בגאווה גדולה את מי שעתיד לנעול את הקו האחורי מול מועדונים כמו אשקלון, ערד, שיכון המזרח ואחרות.

בין השנים 2019 ל-2024 היה שייך למכבי פתח תקווה ובעברו שיחק במועדונים לא פחות גדולים כמו הפועל רמת גן, הפועל כפר סבא והפועל אשקלון. בעונת 2024/25 חבר להפועל חדרה ובעונה החולפת היה חלק מהפועל רמת גן, שסיימה בפלייאוף העליון בליגה הלאומית.

תומר לוי (המדיה של מ.כ. שדרות)

בהודעה הרשמית של מ.כ. שדרות נכתב: "בוםםם! שדרותיה, שומעים? איזו בשורה אדירה יש לנו בשבילכם. אנחנו שמחים לספר לכם על החתמה נוצצת מהליגה הלאומית. תעשו הרבה לבלם/מגן, תומר לוי, שמגיע אלינו עם ניסיון עשיר בליגת העל, שם שימש מספר עונות כקפטן מכבי פ"ת".

"את העונה האחרונה הוא פתח בהפועל חדרה ובהמשך הצטרף ללאומית לסייע להפועל ר"ג במאבקי הצמרת. תומר מצטרף למשימה מתוך רצון גדול לעזור לנו במטרות שלנו העונה. תומר היקר, ברוך הבא למשפחת מ.כ. שדרות. המון הצלחה".