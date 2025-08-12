יום שלישי, 12.08.2025 שעה 20:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

הצהרת כוונות: שלומי אזולאי חתם בכפר שלם

פרסום ראשון. החתמה מרשימה לכתומים של אלי לוי: החלוץ בן ה-35, שסייים את חוזהו במ.ס אשדוד, יורד אחרי שנים ארוכות ברמות הגבוהות לליגה הלאומית

|
שלומי אזולאי החלוץ עם סוכנו אדם קידן (פרטי)
שלומי אזולאי החלוץ עם סוכנו אדם קידן (פרטי)

הפועל כפר שלם מכוונת גבוה והערב (שלישי) אפשר להבין עד כמה: ל-ONE נודע לראשונה כי במועדון החתימו את החלוץ שלומי אזולאי, שיירד אחרי שנים ארוכות לליגה הלאומית.

אזולאי בן ה-35 סיים את חוזהו במ.ס אשדוד, כאשר בעברו זכה באליפויות עם מכבי חיפה ועירוני קריית שמונה ואף רשם קדנציה במדי אסטרה ג’ורג’יו הרומנית.

החלוץ הוותיק שיחק במהלך הקריירה גם במכבי בני ריינה, הפועל תל אביב, בית”ר ירושלים, בני סכנין, הפועל כפר סבא ועירוני טבריה, וכעת מגיע למועדון נוסף, במטרה לעלות לליגת העל.

למעשה, אזולאי חוזר לליגה הלאומית לראשונה מאז עונת 2010, אז נרכש על ידי מכבי חיפה מהפועל כפר סבא. יש לציין שהמגעים בין הצדדים כבר פוצצו בשבוע שעבר, אך היום כאמור הגיע המפנה.

