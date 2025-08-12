יום שלישי, 12.08.2025 שעה 20:19
קשר נבחרת זמביה, עמנואל בנדה, חתם בריינה

הקשר, ששיחק בעברו בדיאורגורדן השבדית, רייקה הקרואטית ואוסטנד הבלגית, ורשם 34 הופעות במדי הנבחרת אותה מאמן אברהם גרנט, בחתם בקבוצה של דראפיץ'

|
עמנואל בנדה (IMAGO)
עמנואל בנדה (IMAGO)

בני ריינה הודיעה הערב (שלישי) על החתמתו של קשר נבחרת זמביה, עמנואל בנדה.

בנדה (27), שיחק בעונה האחרונה בקבוצת אל תאי מהליגה השנייה בערב הסעודית, כאשר הוא כבש חמישה שערים והוסיף שני בישולים ב-28 הופעות בכל המסגרות. 

עוד קודם לכן, הקשר, לו 34 הופעות במדי נבחרת זמביה, רשם 50 הופעות במדי רייקה הקרואטית, ועוד 77 הופעות במדי דיאורגורדן השבדית, בה כבש 12 שערים ובישל עוד 7. קודם לכן, שיחק גם באוסטנד הבלגית. כעת, הוא הגיע על מנת לחזק את הקישור של הקבוצה של סלובודאן דראפיץ’. 

בריינה מחפשים עדיין להתחזק בשחקנים נוספים. בין השמות נמצא גם סייד אבו פרחי שחזר מהשאלה למכבי ת"א. בריינה משוכנעים שניתן יהיה להשאיל את אבו פרחי לעונה נוספת, אבל לשם כך צריכים את הסכמת מכבי ת"א. הקבוצה שזכתה בניצחון משכנע 2:4 מול סכנין, תתארח בראשון בסמי עופר אצל מכבי חיפה, כל זאת שבוע לפני המפגש ביניהן בליגה.

