ראיון עם גורדון והאם ראוזי חוזרת ל-UFC?

בפודקאסט ספורט הזירה החדש של ONE "נוקאאוט!" יניב קמינסקי שדר, פרשן וכתב ONE ואולגה רובין לוחמת ה-MMA הבכירה בישראל, מדברים על כל מה שחם בעולם ספורט הזירה ואומנויות הלחימה, מראים לכם את הנוקאאוטים הנבחרים של ONE מהסופש, עונים על שאלות מהבית ועוד!

בפרק שלוש של ״נוקאאוט!״ דיברנו על מה שחם עכשיו: האם רונדה ראוזי חוזרת לUFC? דיווח של צ'ייל סונן על חזרה אפשרית מחזקת את השמועות ואולי נותנת את התשובה להפתעה הגדולה שדיינה ווייט דיבר עליה בשבוע שעבר.

מתכוננים ל-UFC 319 - חאמזט מול דריקוס והשאלה הגדולה מי ינצח? הבכורה של אהרון פיקו והאם הוא יהיה הראשון בתקופה האחרונה שמגיע מבלאטור ומרשים ,מייקל "ונום" פייג' מחליט להמשיך בקטגורית 185 פאונד ויילחם מול קנונייר, לופי גודינז עם הזדמנות לקפיצת מדרגה ענקית מול ג'סיקה אנדרז' ועוד לקראת האירוע.

צ׳ארלס אוליביירה חוזר מהר מהצפוי מול רפאל פיזייב, האם זאת החלטה נכונה עבור הברזילאי לחזור מהר כל כך אחרי שספג נוקאאוט אכזרי מאיליה טופוריה? עדכונים ממשחקי העולם והמדליות של המשלחת הישראלית בענפי הלחימה, ואורח מיוחד באולפן - הלוחם הישראלי, אהבת השם גורדון, שמייצג אותנו בוואן צ'מפיונשיפ ואחרי שני ניצחונות בארגון הענק הוא מספר על התגובות החמות והתמיכה הענקית מהקהל הישראלי, על הגאווה לייצג את ישראל ועל מה מצפה לו בהמשך הדרך ועל החלום להיות אלוף ה-UFC בעתיד.

בנוסף ענינו לראשונה על שאלות מהבית והראינו את הנוקאאוטים הנבחרים של השבוע מאירוע "וואן פריידיי פייטס 119". צפו והאזינו לפרק 3 של "נוקאאוט!".