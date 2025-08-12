יום שלישי, 12.08.2025 שעה 19:05
ירדני לא הופיע למשחק מול קמחי בטענת פציעה

הירדני עבדאללה שלביה לא עלה למשחק מול הטניסאי הישראלי במסגרת הטורניר ביוון - הודיע לפתע לפני המשחק כי הוא פצוע. קמחי משחק מול לאקי לוזר

אוראל קמחי (איגוד הטניס)
אוראל קמחי (איגוד הטניס)

פציעה מסתורית או חשש מהופעה מול ישראלי? הטניסאי הישראלי אוראל קמחי התחיל לשחק היום (שלישי) בטורניר צ’לנג’ר 50 ביוון, אך לאחר שהוגרל מול טניסאי ירדני - לפתע יריבו הודיע שהוא פצוע ולא יעלה לשחק.

קמחי, שניצח בשני סיבובים במוקדמות והעפיל לטורניר ביוון, הוגרל למשחק מול הטניסאי הירדני עבדאללה שלביה בסיבוב הראשון. אלא ששלביה הודיע לפתע כי הוא פצוע לפני המשחק, וייתכן שלא רצה להופיע מול ישראלי בתקופה ביטחונית מתוחה בעקבות המלחמה ברצועת עזה, על אף שיש למדינת ישראל הסכם שלום עם ירדן.

בעקבות זאת, קמחי הוגרל מול יריב אחר. לפי החוק, אם בסיבוב הראשון טניסאי מסוים מודיע שהוא פצוע לפני המשחק הראשון בטורניר, מעלים שחקן אחר שהפסיד בסיבוב המוקדמות האחרון כ״לאקי לוזר”. לכן קמחי עלה לשחק מול פיליפו מורוני האיטלקי שהודיע כי יופיע למשחק.

אוראל קמחי, שחקן נבחרת הדייויס של ישראל, מדורג במקום ה-770 בעולם. לאחרונה הוא ירד בדירוג מעט, לאחר שהתקבל לקולג׳ אמריקאי באוקלהומה השנה.

