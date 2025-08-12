90 דק לגורפינקל, צ'נגדו העפילה לאלופות אסיה

לאט לאט כל הליגות באירופה מתחילות וחלקן כבר פתחו את עונת 2025/26, כאשר בנוסף לכך יש גם ליגות מעבר ליבשת שכבר מזמן נמצאות בשיא שלהן. בינתיים, גם הליגיונרים שלנו מעבר לים מנסים לתרום לקבוצות שלהם לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו, ולהמשיך לתרום את חלקם.

אחד מהם הוא יהב גורפינקל, שפתח בהרכב צ’נגדו רונגצ’נג והשלים 90 דקות בניצחון של קבוצתו הסינית 0:3 על בנגקוק יונייטד. הניצחון העניק קבוצה מקום בליגת האלופות באסיה בעונה הבאה.

זה לא היה קל עבור צ’נגדו, שעד הדקה ה-68 התוצאה עדיין הייתה 0:0. אלא שאז החל מבול השערים, כשמינגיאנג יאנג ופליפה כבשו שני שערים בשלוש דקות, בעוד האחרון הוסיף אחד נוסף והשלים צמד לקראת הסיום.