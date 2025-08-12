יום שלישי, 12.08.2025 שעה 17:24
כדורגל עולמי  >> ליגה סינית

90 דק לגורפינקל, צ'נגדו העפילה לאלופות אסיה

המגן הישראלי פתח בהרכב והשלים משחק מלא בניצחון של קבוצתו הסינית 0:3 על בנגקוק יונייטד, מה שהבטיח את העפלתה לליגת האלופות באסיה בעונה הקרובה

|
יהב גורפינקל (האתר הרשמי של צ'נגדו רונגצ'נג)
יהב גורפינקל (האתר הרשמי של צ'נגדו רונגצ'נג)

לאט לאט כל הליגות באירופה מתחילות וחלקן כבר פתחו את עונת 2025/26, כאשר בנוסף לכך יש גם ליגות מעבר ליבשת שכבר מזמן נמצאות בשיא שלהן. בינתיים, גם הליגיונרים שלנו מעבר לים מנסים לתרום לקבוצות שלהם לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו, ולהמשיך לתרום את חלקם.

אחד מהם הוא יהב גורפינקל, שפתח בהרכב צ’נגדו רונגצ’נג והשלים 90 דקות בניצחון של קבוצתו הסינית 0:3 על בנגקוק יונייטד. הניצחון העניק קבוצה מקום בליגת האלופות באסיה בעונה הבאה.

זה לא היה קל עבור צ’נגדו, שעד הדקה ה-68 התוצאה עדיין הייתה 0:0. אלא שאז החל מבול השערים, כשמינגיאנג יאנג ופליפה כבשו שני שערים בשלוש דקות, בעוד האחרון הוסיף אחד נוסף והשלים צמד לקראת הסיום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */