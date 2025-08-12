למרות המצב: אתלטים זרים יגיעו לגראנד סלאם

גראנד סלאם ירושלים באתלטיקה יארח אתלטים זרים, למרות המצב הביטחוני המתוח בימי המלחמה בישראל. היום (שלישי) פורסמה רשימת המשתתפים באירוע שיתקיים באצטדיון גבעת רם, רק יומיים לפני התחרות, מחשש כי אתלטים זרים יבטלו את הגעתם לארץ בגלל לחצים שיופעלו עליהם במדינתם.

כ-60 אתלטים בינלאומיים יגיעו לישראל כדי להשתתף בתחרות. בראש הרשימה נמצא אלוף אירופה בקפיצה לרוחק עד גיל 23 שגם זכה בעברו באליפות העולם לנוער עד גיל 20, ארוואן קונאטה הצרפתי, ששיאו האישי עומד על 8.25 מטר. בנוסף צפוי להתחרות בירושלים זורק הדיסקוס הצרפתי לולאסון דז'ואן, שמגיע עם שיא אישי ותוצאת עונה איכותיים של 70.25 מטר.

בריצת ה-100 מטר, בלסינג אפריפה ינסה שוב לשבור את השיא הישראלי החדש שקבע באליפות ישראל שנערכה בירושלים, שיא לאומי שעומד על 10.09 שניות. לטובת העניין, זומנו כמה אצנים איכותיים לתחרות הגראנד סלאם, כמו טיימיר בורנט מהולנד שמחזיק בשיא דומה, דומיניק קופאה הפולני שעשה 10.05 שניות בשיאו האישי וסיימון הנסן הדני שרץ בעבר 10.11 שניות. אם הם אכן יגיעו ויעלו על המסלול, הם יקחו זה את זה אל הקצה.

בלסינג אפריפה (חגי מיכאלי)

זו השנה השנייה ברציפות שתחרות האתלטיקה הבינלאומית גראנד סלאם ירושלים מתקיימת בעיר הבירה. בשנה שעברה, זו הייתה התחרות הראשונה בישראל מאז תחילת המלחמה ב-7 באוקטובר 2023. הגראנד סלאם הוא למעשה תחרות ברמת SILVER כך שהיא מקנה ניקוד רב למשתתפים בה.



ז'ק כהן, המנהל הבינלאומי של איגוד האתלטיקה ומנהל הגראנד סלאם, מסר: "להביא ארצה תחרות בינלאומית בתקופה כזאת זו משימה מורכבת והצלחנו לעמוד בה. משימה מורכבת נוספת הינה הבאת אתלטים זרים מאירופה ומחוצה לה, והשנה זו הייתה משימת כמעט בלתי אפשרית”.

“החשש מהמצב הביטחוני, ההתראות המוקדמות והלחצים ממדינות שונות - כל אלה יצרו סביבה מאתגרת במיוחד. ועדיין, הצלחנו, בזכות עבודה יומיומית מאומצת, להביא עשרות אתלטים מרחבי אירופה והעולם להגיע לירושלים. זו לא רק הצלחה מקצועית, זו גם אמירה ברורה שאפשר לקיים כאן אירוע אתלטיקה עולמי, גם עכשיו. זה הרבה מעבר לתחרות, זו גאווה לאומית".