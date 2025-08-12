יום שלישי, 12.08.2025 שעה 17:22
כדורגל ישראלי

קאמבק בדרך? וולפסברגר מעוניינת בשון וייסמן

דיווח ב'אס': אחרי שנפלה עסקת ההעברה של הישראלי לפורטונה דיסלדורף, קבוצה חדשה חושקת בו - הקבוצה האוסטרית, שהייתה הקבוצה הראשונה שלו באירופה

|
שון וייסמן (IMAGO)
שון וייסמן (IMAGO)

שון וייסמן עדיין מחפש קבוצה. אחרי שנפלה העסקה עם פורטונה דיסלדורף, נראה שישנה אופציה חדשה-ישנה עבור החלוץ הישראלי – וולפסברגר האוסטרית, בה פרץ לתודעה.

וייסמן מחזיק בחוזה עד 2027 בגרנאדה עם משכורת גבוהה יחסית, מה שגורם למועדון לחפש עבורו קבוצה חדשה, זאת לאחר שבמהלך השנתיים וחצי שלו במועדון לא הצליח לבלוט.

ב’אס’ הספרדי מדווחים כי וולפסברגר מעוניינת להחזיר את האקס. כזכור, לווייסמן הייתה עונה בלתי נשכחת במדי הקבוצה מהליגה האוסטרית, כשכבש 30 שערים ב-31 משחקים במדיה, מה שגרם לו לקבל חוזה בספרד. בדיווח צוין כי אם וייסמן לא ימצא קבוצה לבסוף, גרנאדה תשקול להתיר את חוזהו.

כזכור, החלוץ הישראלי כבר נחת בגרמניה והיה על סף חתימה בפורטונה דיסלדורף, אך הקבוצה הגרמנית נכנעה לאוהדים, שלחצו לא להחתימו בעקבות פוסטים שפרסם ברשתות החברתיות בעד ישראל ונגד הפלסטינאים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */