קאמבק בדרך? וולפסברגר מעוניינת בשון וייסמן

שון וייסמן עדיין מחפש קבוצה. אחרי שנפלה העסקה עם פורטונה דיסלדורף, נראה שישנה אופציה חדשה-ישנה עבור החלוץ הישראלי – וולפסברגר האוסטרית, בה פרץ לתודעה.

וייסמן מחזיק בחוזה עד 2027 בגרנאדה עם משכורת גבוהה יחסית, מה שגורם למועדון לחפש עבורו קבוצה חדשה, זאת לאחר שבמהלך השנתיים וחצי שלו במועדון לא הצליח לבלוט.

ב’אס’ הספרדי מדווחים כי וולפסברגר מעוניינת להחזיר את האקס. כזכור, לווייסמן הייתה עונה בלתי נשכחת במדי הקבוצה מהליגה האוסטרית, כשכבש 30 שערים ב-31 משחקים במדיה, מה שגרם לו לקבל חוזה בספרד. בדיווח צוין כי אם וייסמן לא ימצא קבוצה לבסוף, גרנאדה תשקול להתיר את חוזהו.

כזכור, החלוץ הישראלי כבר נחת בגרמניה והיה על סף חתימה בפורטונה דיסלדורף, אך הקבוצה הגרמנית נכנעה לאוהדים, שלחצו לא להחתימו בעקבות פוסטים שפרסם ברשתות החברתיות בעד ישראל ונגד הפלסטינאים.