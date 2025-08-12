יום שלישי, 12.08.2025 שעה 17:24
"המשחק הראשון זה רק מחצית, כלום לא גמור"

מכבי חיפה המריאה להונגריה לקראת הגומלין מול ראקוב ותערוך מחר את האימון המסכם באצטדיון בדברצן. גוני נאור: "למדנו טוב את היריבה, נבוא מרוכזים"

|
גוני נאור (ראובן כהן, מכבי חיפה)
גוני נאור (ראובן כהן, מכבי חיפה)

אחרי שניצחה 0:1 בפולין את ראקוב במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, מכבי חיפה רוצה להשלים את המשימה ולהעפיל לשלב הפלייאוף.

הבוקר (שלישי) ערכו הירוקים אימון במתחם האימונים בכפר גלים תחת חום כבד ומיד לאחר מכן המריאו להונגריה, שם יארחו ביום חמישי את הפולנים. מחר תערוך הקבוצה את האימון המסכם באצטדיון בדברצן.

לפני ההמראה, קשר מכבי חיפה, גוני נאור, אמר לאתר הרשמי של הקבוצה: “עשינו הכנות טובות, למדנו את היריבה בצורה טובה יותר מאשר במשחק הראשון, נעשה הכל כדי לנצח את המשחק הקרוב ולעלות לשלב הבא”.

עוד הוסיף הקשר: “אומנם ניצחנו את המשחק הראשון, אבל זו רק המחצית הראשונה ואנחנו יודעים ששום דבר לא גמור. נבוא מרוכזים ומוכנים ונעשה הכל כדי לנצח. הקהל עזר לנו מאוד במשחק הראשון ואנחנו מחכים לראות אותו בדברצן, במשחק הביתי שלנו, לקבל את הדחיפה שלו, ונעשה הכל כדי לשמח אותם”.

