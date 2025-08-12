השפעת ההדחה? בבאר שבע מתמקדים רק בבלם

אחרי ההדחה הכואבת מאירופה על ידי א.א.ק אתונה, בהפועל באר שבע דבקים בנסיונות ההתאוששות ומביטים כבר למשחק הקרוב נגד הפועל תל אביב ואליניב ברדה בחצי גמר גביע הטוטו.

מאמן הקבוצה רן קוז'וק, נכון לאתמול (שני), עדיין לא ערך אסיפה ארוכה שתסכם את הקמפיין האירופי והשיח היחידי שישנו הוא ההוראות הטקטיות במהלך האימונים. קוז'וק צפוי לעלות בהרכב החזק ביותר שלו כשאחת ההתלבטויות היא לגבי זהות מרכז ההגנה ובדגש על מיגל ויטור, שלא שיחק כלל בגומלין נגד היוונים.

אחת ההשלכות שנראות כרגע מהכישלון באירופה היא ההתמקדות בבלם זר, כשהחיפושים מתמקדים בבלמים חופשיים שסיימו חוזה בקיץ האחרון ורק אחר כך בעמדות אחרות כמו כנף ימין.

אילון אלמוג (ראובן שוורץ)

השלכה נוספת היא הקטנת הסגל, ואחד שעשוי לעזוב הוא אילון אלמוג. החלוץ, שכבש את שער הניצחון באלוף האלופים רוצה להישאר בבאר שבע, אבל גם יודע שדקות משחק משמעותיות קריטיות לגבי המשך הקריירה שלו שנמצאת בצומת קריטית. מכבי נתניה ועוד שתי קבוצות ליגת העל רוצות לצרף את החלוץ, אבל כרגע בב"ש מעריכים אותו מאוד ורוצים לדחות את ההחלטה.