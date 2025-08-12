רבע רביעי: סלובניה - ישראל 54:76

נבחרת הקדטים של ישראל הגיעה לשלב המאני טיים של אליפות אירופה, כאשר היא פוגשת בשעה זו את נבחרת סלובניה במסגרת שמינית גמר יורובאסקט עד גיל 16.

כזכור, הכחולים-לבנים סיימו את בית א’ במקום השלישי: הנבחרת הפסידה לטורקיה 76:65 במשחק הפתיחה שלה בטורניר, לאחר מכן ניצחה את אסטוניה 80:88 במשחק השני, ובמשחק האחרון של בית א’ נגד ליטא, ספגה 82:81 צמוד בהארכה.

כעת, החניכים של יהוא אורלנד יצטרכו לעבור את נבחרת סלובניה בשלב שמינית הגמר של אליפות אירופה, לאחר שאלו סיימו במקום השני בבית ב’: סלובניה ניצחה את פינלנד, במשחק השני גברה על שווייץ, ובמחזור האחרון הפסידה לצרפת.

רבע ראשון: 14:18 לסלובניה

חמישיית נבחרת ישראל: ערן מעוז, אשל לוינטל, עמרי אורלנד, תום ארונוב ויונתן זילברשטיין.

חמישיית נבחרת סלובניה: מרטין טרסאן, בין פרגל, מאטיץ’ רזק, לון ז’רק ונייץ’ רוזניק.

אחרי דקה ללא סל, זילברשטיין יצא למעבר ושם דאנק גדול, רזק השיב עם הטבעה משלו, אורלנד צלף שלשה גדולה, אך הסלובנים ענו עם ריצת 0:10 ועלו ליתרון, 5:12, לוינטל צלף שלשה ועצר את הבצורת בכחול-לבן, אך הנבחרת הישראלית שוב נקלעה לפיגור דו ספרתי אחרי ריצת 0:6 של היריבה, זילברשטיין ואורלנד צימקו ל-18:10, סוקולובסקי השלים ריצת 0:6 והוריד לארבע הפרש בסוף הרבע.

רבע שני: 29:36 לסלובניה

החבורה של יהוא אורלנד המשיכה את הריצה במשך שלוש דקות, כשהיא עצרה הגנתית את יריבה, השלימה 0:12 ועלתה ליתרון, 18:20, אך רזק וג’רק החזירו את ההובלה לסלובניה עם שלוש נקודות. לוינטל קלע מחצי מרחק, סלובניה הזעיקה פסק זמן וכשהשחקנים חזרו, היא השלימה ריצת 0:10 נוספת והפכה שוב, 22:31. לוינטל קלע שתי נקודות, ג’רק צלף מחוץ לקשת, זילברשטיין ולוינטל ענו עם חמש נקודות, אך פרגל הלך לקו בצד השני, דייק פעמיים וחתם את המחצית.

רבע שלישי: 44:65 לסלובניה

הסלובנים פתחו את הרבע בדיוק כפי שסיימו, השלימו ריצת 0:9 בדקה וחצי וברחו ליתרון דו ספרתי גדול, 29:45. זילברשטיין עצר את הבצורת עם לייאפ, רוזניק דייק פעמיים מהקו מנגד, 31:47 לסלובניה. הכחולים-לבנים המשיכו להיראות רע, הסלובנים ניצלו עם ריצה נוספת, הפעם 0:11, ארונוב חדר לצבע ועצר את הבצורת, אורלנד הוסיף שתי נקודות, כשאז הנבחרות החליפו סלים וסלובניה שמרה על היתרון שלה, 39:65. החבורה בכחול-לבן הורידה את ההפרש ל-21.

רבע רביעי: