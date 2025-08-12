יום שלישי, 12.08.2025 שעה 16:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מהפכה: בדיקות ביומטריות לאיתור קהל שהורחק

חשיפת "שיחת היום": הצעת חוק חדשה ביוזמת בן גביר מבקשת להכניס מערכות צילום ביומטריות לאצטדיונים ולאולמות, במטרה לאתר בזמן אמת אוהדים שהורחקו

התורים הארוכים בכניסה ליציעי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
התורים הארוכים בכניסה ליציעי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

מהפכה דרמטית עשויה להתרחש במגרשי הספורט בישראל: אפשרות להצעת חוק חדשה, ביוזמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובתמיכת ועדת השרים לענייני חקיקה בראשות יריב לוין, מבקשת להכניס מערכות צילום ביומטריות לאצטדיונים ולאולמות, במטרה לאתר בזמן אמת אוהדים בעייתיים שהורחקו בעקבות צווי הרחקה או הגבלה.

לפי ההצעה, כל אוהד שיגיע לשערי הכניסה יעבור סריקה ביומטרית, שתשווה את פניו למאגר של מורחקים ואוהדים בעייתיים. אם יימצא במערכת, תופיע התראה מיידית לאנשי האבטחה, והאוהד ייעצר מבלי להפריע לשאר הקהל להיכנס בצורה חלקה.

החוק המוצע, "חוק לתיקון פקודת המשטרה", נועד להעניק למשטרה כלי אכיפה טכנולוגי יעיל במאבק נגד תופעת האלימות במגרשים. על פי הנתונים, בשנים 2023–2025 הוצאו כ-800 צווי הרחקה או הגבלה על ידי המשטרה ועוד כ-200 צווי הרחקה על ידי בתי המשפט. בנוסף, חולקו למעלה מ-300 קנסות בגין הפרת צווים.

מהפכה: בדיקות ביומטריות לאיתור קהל

המערכת הביומטרית צפויה לפעול בשתי דרכים: זיהוי בזמן אמת של אדם המופיע ברשימה, או בדיקה בדיעבד של הצילומים במקרה הצורך. בשלב זה החוק מוצע כהוראת שעה לשנתיים בלבד, ויתמקד אך ורק באכיפת צווי הרחקה מכוח "חוק איסור אלימות בספורט".

הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה מגדירה לראשונה באופן רשמי שימוש במערכות צילום ביומטריות לצורך אכיפת צווי הרחקה או הגבלה. לפי ההצעה, ניתן יהיה להציב מצלמות ביומטריות נייחות בכניסות למקומות ציבוריים מגודרים, כגון אצטדיונים, כדי לזהות בזמן אמת אוהדים שהורחקו בצו ולמנוע את כניסתם. ההגדרות בחוק כוללות "מצלמה ביומטרית נייחת" ו"נתוני זיהוי ביומטריים" המופקים מצילום ממוחשב של תווי פנים.

החוק קובע כי הצבת מצלמה ביומטרית תותר רק באישור קצין מוסמך, ורק אם הוכח כי היא חיונית להשגת המטרה, תוך מזעור פגיעה בפרטיות. בנוסף, יש ליידע את הציבור על הצבת המצלמה, אלא אם הדבר עלול לסכל את מטרת ההצבה. האישור להצבה ולהפעלה יהיה מוגבל בזמן, שנה לכל היותר, וייבחן מחדש מדי שנה, בהתאם לנתונים שנאספו על יעילות המצלמות.

איתמר בן גביר (ראובן שוורץ)איתמר בן גביר (ראובן שוורץ)

הצעת החוק אוסרת על צילום ביומטרי של מרחב ציבורי שלם או דרכי הגישה ליישוב, כמו גם על שימוש במצלמות ביומטריות ניידות. הכללת אדם ברשימת ההתראות של המערכת תתאפשר רק אם קיים נגדו צו הרחקה או הגבלה בתוקף.

בוועדת השרים לענייני חקיקה ידונו בהצעת החוק, ולאחר מכן יוחלט אם לקדמה להצבעה בכנסת. במשרד לביטחון לאומי מגדירים את המהלך כ"שדרוג משמעותי ביכולת ההגנה על אוהדי הספורט והמשפחות במגרשים".

