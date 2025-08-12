רשמית: רוקאס יוקובאיטיס חתם בבאיירן מינכן

אחרי שאתמול מכבי תל אביב הודיעה על פרידה מרוקאס יוקובאיטיס, היום (שלישי), הגארד חתם בבאיירן מינכן, אלופת גרמניה, אליה הצטרף בחוזה עד 2028.

הרכז בן ה-24 אמר לאחר החתימה: “אני רוצה להודות לכל מי שהיה מעורב ועזר לי לבצע קפיצה נוספת בקריירה. באיירן היאקבוצה גדולה שצומחת באופן מהיר מאוד בכדורסל. שמעתי המון דברים טובים. אני רוצה לקחת על עצמי הרבה אחריות בקבוצה ומאמין בפרויקט הזה. בהתחשב באיך שהקבוצה שיחקה בעונה האחרונה, המטרה שלנו ביורוליג היא הפלייאוף”.

בעונתו היחידה במכבי תל אביב, יוקובאיטיס רשם ממוצעי ליגה של 11 נקודות למשחק בעונה הסדירה, 2.6 ריבאונדים ו-4.1 אסיסטים ב-22.6 דקות בממוצע. בפלייאוף הגביר את הסטטיסטיקה האישית עם ממוצע 12.7 נקודות, 2.7 ריבאונדים ו-4.6 אסיסטים למשחק ב-25.7 דקות.