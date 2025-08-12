יום שלישי, 12.08.2025 שעה 14:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

לא מרימה ידיים: רמה"ש פנתה לביהמ"ש העליון

פרסום ראשון. הקבוצה שהורדה לליגה א' בונה על תקדימי עבר: "עשו לנו עוול. סייג טענה שלא היה לה זמן, ענתה ב-19:03 ואחרי שעה וחצי הודיעה שירדנו"

|
שחקני רמת השרון (ראובן שוורץ)
שחקני רמת השרון (ראובן שוורץ)

עירוני רמת השרון לא מרימה ידיים: לאחר שהערעור שלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב נדחה בשבוע שעבר, ל-ONE נודע לראשונה כי הקבוצה ממורשה הגישה הבוקר (שלישי) פנייה לבית המשפט העליון בירושלים, על מנת שיהפוך את ההחלטה. ברמת השרון זוכרים היטב שבשנים האחרונות מספר קבוצות אשר פנו לבית המשפט המחוזי הצליחו להפוך את ההחלטה, כמו במקרה איכסאל לפני מספר עונות, ואף החליפו עורך דין שייצג אותם בתיק.

בכל אופן, במועדון יחכו לקביעת הדיון וטוענים שיש להם את הערבויות הדרושות על מנת לעבור בבקרה ותוך כדי גם לא אהבו את ההתנהלות באותו יום בו הורדו ליגה בהתאחדות לאחר שניתנו להם מספר שעות על ידי הבקרה. לטענתם, יו"ר הבקרה התקציבית סיגלית סייג, לא באמת ישבה איתם.

אחד הבעלים, מאיר הדדי, מסר ל-ONE: "נגרם לנו עוול. אנחנו רוצים שיהיה צדק. בית הדין בהתאחדות לכדורגל קבע באותו דיון שעלינו לשבת עם סיגלית סייג במשך ארבע שעות, אבל זה לא מה שקרה בפועל ולא באשמתנו. הצעתי לסיגלית להגיע באותו היום למשרד שלה לירושלים ביחד עם ההנהלה ועוד שני אנשי עסקים שתמכו בקבוצה ונעניתי בשלילה. היא טענה שאין לה זמן ויש לה עוד דברים לעשות".

"ישבנו בחדר בהתאחדות במשך פחות משעה ושם הסתיים דו השיח בינינו. ניסינו ליצור איתה קשר באמצעות למעלה מ-20 שיחות טלפוניות והכול מתועד. לא קיבלנו תגובה. לא לכך התכוון שופט בית הדין כשאמר שעלינו לקיים עמה מרתון של שיחות עד הערב בניסיון להעביר את התקציב בבקרה. רק בשעה 19:03, אחרי הדד ליין, היא ענתה לנו וחזרה לליאור סילוק. היא טענה שלא היה לה זמן ושרק כעת היא עוברת על המסמכים. בפועל, לאחר שעה וחצי ממועד השיחה איתה, הודיעו לנו באופן חד צדדי כי הורדנו לליגה השלישית לאחר שלא עמדנו בדרישת השופט. אני שואל? איך אפשר לעמוד בדרישת השופט אם לא קיבלנו מענה?".

