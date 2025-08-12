יום שלישי, 12.08.2025 שעה 14:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

במכבי הרצליה לא יוותרו על העונה הקרובה

קבוצת הנוער, אותה יאמן בעונה הקרובה נאור צ'צ'יאן, צירפה בימים האחרונים שורה של שחקנים שהיו שייכים למכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה והפועל רעננה

|
מכבי הרצליה (באדיבות המועדון)
מכבי הרצליה (באדיבות המועדון)

במכבי הרצליה מבינים טוב מאוד כי עונת 2025/26, שכבר מעבר לפינה, לא צפויה להיות קלה. במועדון עבדו שעות נוספות בשבועות האחרונים על מנת לנסות ולהחתים כמה שיותר שחקנים איכותיים בכדי שקבוצת הנוער, שחזרה לליגת העל לאחר שנים ארוכות בליגה הלאומית לנוער, תתברג כמה שיותר גבוה. זו מטרתו של נאור צ'צ'יאן וצוותו המקצועי.

ביום שבת הקרוב (16.08) מכבי הרצליה תפתח את עונת 2025/26 באופן רשמי כשתארח בביתה, באצטדיון טוטו הרצליה, את קבוצת הנוער של הפועל תל אביב. בכדי לעבות את הסגל, ב-72 השעות האחרונות הצטרפו צמד שחקנים חדשים (רישום כשחקן חדש), שלושה שחקנים מהפועל רעננה, אחד ממכבי תל אביב, אחד ממכבי פתח תקווה וכך גם מבני יהודה ת”א ובית”ר טוברוק.

דן עמית, שגיא זמיר ואומרי משיח, לצורך העניין, הצטרפו השלושה מהפועל רעננה. כל השלושה בשנתון 2007. דן משחק בעמדת הקשר ההתקפי, שגיא משחק בעמדת הבלם ואומרי משחק בעמדת המגן השמאלי. יהונתן צור, שוערה של הפועל קריית שמונה, בשנתון 2007, הצטרף במטרה לתפוס את אפודת השוער הראשון.

נווה גילר (באדיבות המועדון)נווה גילר (באדיבות המועדון)

שוער נוסף שחתם בשעות האחרונות הוא נווה גילר, שבנובמבר הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-18. בעונה החולפת היה שייך לנוער של הפועל חדרה, שהגיעה עד לשלב גמר גביע המדינה בכדורגל לנוער, אך לצערה לא קטפה התואר ומה גם שירדה לאחר שנים ארוכות לליגה הלאומית לנוער. מדובר בשוער שגדל במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון.

בהעברה ממכבי תל אביב הגיע תומר בסון, הבלם בשנתון 2007. בהעברה ממכבי פתח תקווה הגיע סהר סבן, קשר אמצע בשנתון 2007. בהעברה מבני יהודה תל אביב הגיע איתי ירוחם, מגן ימני בשנתון 2007. בהעברה מבית”ר טוברוק הגיע מקסים מוסיינקו, שחקן כנף בשנתון 2007 ושחקן חדש נוסף שנרשם במכבי הרצליה הוא אלעי אוטמזגין, קשר התקפי בשנתון 2008.

